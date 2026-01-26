Ze swojej strony Stany Zjednoczone są zainteresowane siłownią, postrzegając ją jako szansę na realizację amerykańskich interesów gospodarczych zapisanych w porozumieniu pokojowym.

Dla Ukrainy odzyskanie kontroli nad elektrownią to jednak coś więcej niż tylko odwrócenie bezprawnego przejęcia. Jest to kluczowe dla powojennej niezależności energetycznej kraju. Przed wojną Zaporoże zaspokajało około jedną czwartą popytu Ukrainy na prąd. Eksperci ds. energetyki twierdzą, że jej moc będzie kluczowa dla działań na rzecz odbudowy – napisał już na początku stycznia „New York Times”.

Brakuje wody do chłodzenia reaktorów elektrowni jądrowej w Zaporożu

Amerykańska gazeta przypomniała, że moc wytwórcza zaporoskiej siłowni to sześć gigawatów. To wystarczy, aby zapewnić prąd krajowi średniej wielkości, takiemu jak Portugalia. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, „to amerykańscy negocjatorzy zaproponowali, aby USA, Rosja i Ukraina wspólnie eksploatowały elektrownię, czemu sprzeciwia się Kijów” – napisał NYT.

Gazeta zauważa również, że elektrownia jądrowa w Zaporożu stwarza obecnie (pod rosyjską okupacją – red.) potencjalne ryzyko awarii jądrowej, ponieważ często traci zasilanie w wyniku działań wojennych. A każda dłuższa przerwa w dostawie prądu grozi stopieniem paliwa jądrowego w rdzeniach reaktora, które bez prądu przestają się chłodzić.

Ponadto występują problemy z niezawodnym zaopatrzeniem w wodę chłodzącą. W 2023 roku wysadzenie przez Rosjan zapory wodnej Kachowka wysuszyło główne źródło wody chłodzącej elektrowni, zmuszając do korzystania z mniejszego zbiornika i studni.

Do tej pory Rosja jasno dawała do zrozumienia, że nie zrzeknie się kontroli nad elektrownią. Kreml przedstawił nawet plany ponownego uruchomienia reaktorów i dostarczania energii elektrycznej do własnej sieci.