elektrownia gazowa PGE w Dolnej Odrze
Spółki energetyczne, aby nie zostawiać lokalizacji tradycyjnie związanych z węglem i produkcją energii z węgla, a także nie tracić dogodnych lokalizacji dla nowych instalacji, mniej emisyjnych, przygotowały w ramach strategii do 2035 r. plany modernizacji węglowych placówek.
Nasz przegląd planów rozpocznijmy od Grupy Tauron, działającej na południu Polski, bezpośrednio związanej z produkcją energii z węgla kamiennego. Mowa o czterech elektrowniach: Siersza, Łaziska, Łagisza oraz Jaworzno II, i ulokowanych tam starszych elektrowniach. Mają one jeszcze ważne roczne kontrakty mocowe, które dają szansę, że te elektrownie nie będą przynosić strat, w momencie kiedy popyt na prąd z węgla spada.
Spółka traktuje rynek mocy jako pomost na drodze do odpowiedzialnej transformacji energetycznej. Wspominane elektrownie (bez Jaworzna III o mocy 910 MW) uczestniczyły w aukcji uzupełniającej rynku mocy na rok dostaw 2026, która odbyła się 11 września 2025 r. Wszystkie jednostki, które zostały zgłoszone, uzyskały wsparcie i będą realizowały obowiązek mocowy w 2026 r. Mają one także szanse na dalszą pracę do końca 2028 r.
– Zawarcie kontraktów mocowych to nie tylko zapewnienie finansowania stabilnych źródeł energii elektrycznej na rok, ale także dodatkowy czas na lepsze przygotowanie transformacji – zarówno technologicznej, jak i społecznej – umożliwiającej płynne przejście od wytwarzania energii elektrycznej z węgla do rozwiązań niskoemisyjnych – wskazuje spółka.
Po 2028 r. w tych lokalizacjach elektrownie węglowe nie będą mogły pracować. Co zatem po węglu? – Aktywnie pracujemy nad projektami inwestycyjnymi, które mają na celu dostosowanie infrastruktury do nowych warunków rynkowych i środowiskowych. Grupa Tauron jest w trakcie realizacji wielu działań ukierunkowanych na kontynuację działalności gospodarczej w poszczególnych lokalizacjach Tauron Wytwarzanie – informuje nas grupa.
Spółka jest na etapie finalizowania planów projektów inwestycyjnych dotyczących szczytowych jednostek gazowych, które pozwolą elastycznie bilansować system elektroenergetyczny. Źródła te mają być w stanie w krótkim czasie zapewnić moc wytwórczą i dostarczać energię w momentach, gdy generacja ze źródeł odnawialnych nie będzie wystarczająca. – Pracujemy nad budową bateryjnych magazynów energii, również połączonych z farmami fotowoltaicznymi, nad produkcją zielonego wodoru czy nawet nad zastosowaniami technologii SMR jako jedną z przyszłych opcji inwestycyjnych. Prowadzone przez nas działania pozwalają na stopniową transformację, a dzięki niej – na uniknięcie nagłego wygaszania działalności – dodaje firma.
Co dokładnie planuje Grupa Tauron? W Jaworznie rozwijane będą gazowe jednostki szczytowe w technologii OCGT. Ich moc brutto wyniesie 570–593 MWe, a okres eksploatacji elektrowni to 15–20 lat. W tej lokalizacji firma planuje także budowę trzech bateryjnych magazynów energii o mocy 225 MW każdy. Kolejny projekt planowany w tej lokalizacji to budowa instalacji do produkcji wodoru RFNBO oparta na elektrolizerze mocy 20 MW. Ostatni element, jeszcze bliżej niedookreślony, to budowa nowego źródła ciepła dla miasta.
W Łaziskach Górnych także mają powstać jednostki gazowe o mocy 385–400 MWe w technologii OCGT (okres eksploatacji: 15–20 lat). Firma chce także wybudować docelowe źródło ciepła dla miasta. – Celem działań i planu inwestycyjnego Tauron Ciepło w tej lokalizacji jest przejęcie produkcji ciepła grzewczego dzisiaj realizowanej przez Tauron Wytwarzanie w blokach klasy 200 MW w oparciu o paliwo węglowe i zastąpienie jej produkcją z nowych niskoemisyjnych jednostek ciepłowniczych. Tauron Ciepło przygotowuje inwestycję w nowe źródło ciepła. Prace nad konfiguracją źródła jeszcze trwają – wskazuje firma. Rozpatrywana jest kogeneracja gazowa, kotły wodne gazowe oraz kotły wodne elektryczne wraz z akumulatorem ciepła grzewczego. Możliwe jest również wykorzystanie dostępnego w tej lokalizacji ciepła odpadowego będącego ubocznym produktem produkcji przemysłowej prowadzonej w sąsiedztwie Elektrowni Łaziska. Uruchomienie nowego źródła ciepła jest planowane na przełom lat 2029–2030.
W Będzinie także mają powstać gazowe jednostki szczytowe w technologii OCGT. Moc brutto wyniesie 385–400 MWe (okres eksploatacji: także 15–20 lat). Firma planuje również budowę źródła ciepła grzewczego na potrzeby ciepłowniczego systemu aglomeracyjnego. – Plan inwestycyjny Tauron Ciepło w tej lokalizacji przygotowuje transformację produkcji ciepła grzewczego polegającą na zastąpieniu ciepła, dzisiaj wytwarzanego w bloku węglowym 460 MW. Nowa inwestycja ma składać się z dwóch bloków energetycznych, gdzie w skojarzeniu będzie wytwarzania energia elektryczna i ciepła. Planowany termin uruchomienia przypada na 2030 r.
Wreszcie w Trzebini mają powstać kolejne w grupie jednostki szczytowe w technologii OCGT o mocy brutto 385–593 MWe (okres eksploatacji: 15–20 lat). Mają również powstać dwa magazyny energii o mocy 153 MW. W ramach prac nad zabezpieczeniem źródła ciepła dla mieszkańców osiedli Gaj i Energetyków w Trzebini Tauron Ciepło zawarł umowę na realizację projektu w formule „pod klucz”. Obecnie trwają prace nad dokumentacją oraz zamawiane są niezbędne urządzenia. W efekcie realizacji zawartej umowy powstaną dwie kotłownie gazowe w Trzebini na osiedlu Gaj o mocy 3,2 MWt i na osiedlu Energetyków o mocy 1,0 MWt. Ich uruchomienie przewidziano na koniec 2025 r.
Swoje plany ma także PGE. Ich realizacji towarzyszy zawarcie kilkanaście dni temu porozumienia ze związkami zawodowymi Elektrowni Dolna Odra. Do pracowników węglowej Elektrowni Dolna Odra trafi pakiet wsparcia o wartości około 250 mln zł.
Jednocześnie decyzja o wydłużeniu pracy Elektrowni Dolna Odra i dwuetapowym wyłączaniu bloków węglowych do końca sierpnia 2026 r. zapewni ciągłość dostaw energii i bezpieczeństwo energetyczne kraju – wskazuje firma.
PGE prowadzi także program inwestycyjny realizowany w Gryfinie i okolicach, o wartości 7 mld zł. W 2024 r. uruchomione zostały dwa bloki gazowo-parowe o mocy 1366 MW. Obecnie jest realizowana budowa Ciepłowni Gryfino, która stanie się nowym źródłem ciepła. Jej przekazanie do eksploatacji planowane jest w trzecim kwartale 2026 r.
W sierpniu tego roku PGE ogłosiła przetarg na budowę kolejnego bloku gazowego w lokalizacji Gryfino–Dolna Odra. Budowa bloku o mocy 600 MW opartego na turbinie gazowej, pracującej w cyklu otwartym, ma uzupełniać produkcję energii ze źródeł odnawialnych w okresach niskiej generacji lub wytwarzać ją z dużą zmiennością. Ponadto PGE planuje w Gryfinie budowę bateryjnego magazynu energii o mocy 400 MW i pojemności nie mniejszej niż 800 MWh, który uzyskał wsparcie w ramach rynku mocy. Planowany termin ukończenia postępowania przetargowego i wybór wykonawcy to grudzień 2025.
W kontekście regionów górniczych stawiamy na odpowiedzialną transformację. Przykładem takich działań w praktyce jest porozumienie podpisane ze stroną społeczną w Elektrowni Dolna Odra. Pracownicy wygaszanego zakładu mogą skorzystać z kompleksowego pakietu wsparcia, który łączy bezpieczeństwo socjalne z perspektywą dalszego rozwoju zawodowego. Osoby chcące pozostać aktywne zawodowo otrzymają pierwszeństwo zatrudnienia w innych spółkach Grupy PGE i będą informowane o wakatach jeszcze przed ich publicznym ogłoszeniem. Z kolei dla tych, którzy nie planują kontynuacji pracy w Grupie PGE, przygotowano kompleksowy pakiet świadczeń obejmujący jednorazowe odprawy pieniężne lub Program Dobrowolnych Odejść. Pracownicy, którym do emerytury pozostały maksymalnie cztery lata, będą mogli skorzystać z urlopu energetycznego, w ramach którego otrzymają 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia – zgodnie z postanowieniami ustawy o osłonach socjalnych. Strategiczne zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju realizuje już działająca w sąsiedztwie elektrownia gazowa o wyższej mocy zainstalowanej niż wygaszana elektrownia węglowa. Rozpoczęliśmy też przetarg na budowę kolejnego bloku gazowego w tym miejscu.
Poza Dolną Odrą planowane są kolejne inwestycje w innych regionach górniczych. W Rybniku trwa budowa największego w Polsce bloku gazowo-parowego, a równolegle prowadzony jest przetarg na budowę kolejnej elektrowni gazowej. W Turowie analizowane będzie posadowienie małego reaktora modułowego (SMR), co wpisuje się w globalne trendy rozwoju bezemisyjnych źródeł energii, a także elektrowni gazowej. Wreszcie, w Bełchatowie prowadzone są zaawansowane badania i analizy dotyczące posadowienia drugiej elektrowni jądrowej, która mogłaby stać się dodatkowym filarem przyszłego miksu energetycznego naszego kraju.
