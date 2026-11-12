Brazylijscy nabywcy nie zamawiają rosyjskiego paliwa, bo ceny oferowane przez stronę rosyjską są dla nich zbyt wysokie. Jak podkreśla agencja Bloomberg, tańszy jest dla nich olej napędowy ze Stanów Zjednoczonych.

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Brazylia importuje jedną trzecią potrzebnego diesla

Tymczasem w pierwszej dekadzie listopada cztery tankowce z rosyjskim dieslem dla Donalda Trumpa – „Leruo”, „Cerrado”, „Primorie” i „Athina” – kontynuowały podróż z Ameryki Północnej do Ameryki Południowej, po tym, jak w USA nie znalazł się ani jeden chętny na te dostawy. Razem przewożą około 1,1 miliona baryłek (około 145–150 tys. ton) rosyjskiego oleju napędowego. Według Sergio Araujo, prezesa lokalnej grupy importowej Abicom, Brazylijczykom zaoferowano cztery dostawy rosyjskiego paliwa.

Od 2026 r. Brazylia jest drugim co do wielkości importerem oleju napędowego na świecie, kupując około 45 milionów baryłek rocznie. Kraj pokrywa około jednej trzeciej swojego zapotrzebowania na olej napędowy poprzez dostawy zagraniczne. Popyt na rynku brazylijskim zazwyczaj osiąga szczyt pod koniec roku kalendarzowego, kiedy na półkuli południowej panuje najkorzystniejsza pogoda dla rolnictwa. Ciężarówki z silnikiem diesla transportują nawozy, a rolnicy używają ciągników napędzanych tym samym paliwem.

Jak przypomina Bloomberg, w ramach „umowy dieslowej” ogłoszonej przez Trumpa 9 października, Rosja miała dostarczyć na rynek amerykański i globalny ponad 300 tys. ton paliwa w październiku, kolejne 500 tys. ton w listopadzie i milion ton bezpośrednio po tym terminie. Jednak wszystkie cztery tankowce przewożące produkty naftowe z Rosji do Stanów Zjednoczonych zmieniły swoje trasy.

Jeden kraj bardzo potrzebuje rosyjskiego diesla

Amerykańskie firmy „nie odważyły ​​się” kupować rosyjskiego paliwa z powodu ryzyka prawnego i sankcji. Po wygranej Demokratów w wyborach połówkowych 3 listopada i przejęciu kontroli nad obydwoma izbami Kongresu, dystrybutorzy paliw i amerykańskie porty zostały oficjalnie ostrzeżone przed konsekwencjami przyjęcia paliwa objętego sankcjami USA od 2022 r.

Po nieudanej „umowie” cena galona oleju napędowego (około 3,8 litra) w USA wzrosła z 6,28 dolara na początku października do 6,35 dolara pod koniec miesiąca. Jak podkreśla „The Moscow Times”, działania Donalda Trumpa wywołały „krytykę ze strony obu partii, doprowadziły do ​​spadku poparcia dla urzędującego prezydenta i ostatecznie przyczyniły się do porażki Republikanów w wyborach do Kongresu”.

Jest jednak jeden kraj, który bardzo rosyjskiego diesla potrzebuje. Jest nim... Rosja. Nadchodząca zima i trwający kryzys paliwowy utworzyły poważny deficyt oleju napędowego na rosyjskim rynku. Żeby wykazać się przed Białym Domem, Kreml pośpiesznie zebrał olej z rynku z okolic Petersburga. Wywołało to powrót limitów tankowania i długie kolejki na okolicznych stacjach. Jeżeli paliwo wróci do Rosji, ulży nieco miejscowym kierowcom.