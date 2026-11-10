Jedyny tankowiec przewożący olej napędowy, który przez jakiś czas po opuszczeniu Rosji podawał jako miejsce przeznaczenia port amerykański, zawrócił około 400 mil morskich od wschodniego wybrzeża USA. Trzy inne, które Władimir Putin wysłał Donaldowi Trumpowi w ramach umowy na olej napędowy, już zmieniły kurs. Jeden z nich został rozładowany w Egipcie, a pozostałe dwa płyną do Brazylii.

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Demokraci przejmują parlament, tankowce zawracają

Tankowiec „Agioi Fanendes” przewożący 40 000 ton oleju napędowego, zawrócił i zaczął oddalać się od wschodniego wybrzeża USA. Od poniedziałku, według danych o ruchu statków uzyskanych przez Bloomberga, porusza się powoli zygzakiem. „Agioi Fanendes” był pierwszym tankowcem, który opuścił bałtycki port Primorsk z zamiarem dostarczenia oleju napędowego do USA. Początkowo podawał Nowy Jork jako miejsce przeznaczenia, ale po przegranych przez republikanów wyborach, zmienił sygnał na „oczekuje na rozkaz”.

Dostawa miała dotrzeć 7 listopada, kilka dni po wyborach parlamentarnych do Kongresu, w których ceny paliw były kluczowym tematem. Aby obniżyć ceny oleju napędowego, Trump negocjował dostawy z Rosji, tymczasowo znosząc embargo na zakupy energii z Rosji. Członkowie Kongresu obiecali jednak zbadać skandaliczną umowę i zażądali, aby banki i porty zachowały wszystkie powiązane dokumenty. Gubernator New Jersey Mickey Sherrill ostrzegła Zarząd Portów w Nowym Jorku i New Jersey, a także operatorów terminali naftowych, przed przyjmowaniem rosyjskiego paliwa, nazywając umowę dotyczącą oleju napędowego „nielegalną”.

Brazylia odbiera rosyjski diesel

„Statek wciąż oczekuje na zamówienia, ponieważ port rozładunku nie został jeszcze potwierdzony” – powiedział agencji Bloomberg Eastern Mediterranean Maritime, operator tankowca „Agioi Fanendes”. Dwa inne tankowce przewożące olej napędowy przeznaczone dla USA, oba objęte sankcjami Zachodu, zmieniły w zeszłym tygodniu swoje trasy, donosi „Financial Times”.

Tankowiec „Leruo”, pływający pod banderą Sierra Leone, obrał następnie kurs na Brazylię. Tymczasem rosyjski tankowiec „Talisman” opuścił Ocean Atlantycki i udał się na Morze Śródziemne, zbliżając się do wybrzeża Algierii, sygnalizując „oczekiwanie na zamówienia”, co oznaczało, że ładunek nie miał potwierdzonego odbiorcy ani portu docelowego. Następnie, jako swój port, podał El Dekheilę, port w Aleksandrii w Egipcie, i zawinął tam 9 listopada, kończąc podróż.

Według MarineTraffic, czwarty tankowiec płynący do USA znajduje się u wschodnich wybrzeży Wysp Brytyjskich i sygnalizuje „Brazylia, oczekiwanie na zamówienia”.

Wicepremier Aleksander Nowak obiecał, że Rosja przetransportuje ponad 2 miliony ton paliwa na rynki światowe w listopadzie, większość miała trafić do USA. Po przegranych przez partie Donalda Trumpa wyborach połówkowych i przejęciu Kongresu i Senatu przez demokratów, żadne porozumienie naftowe z Rosją nie ma już racji bytu. I Kreml od razu to zrozumiał.