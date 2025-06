Informacje tę przekazał rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury regionalnej prok. Mateusz Martyniuk. Chodzi o śledztwo ws. spółki Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS).Do zatrzymania Michała R. doszło w środę. Michał R. zarządzał w latach 2018-2024, handlem i logistyką. "Prokuratura Regionalna w Warszawie na bieżąco będzie informować o kolejnych działaniach w tej sprawie" - zaznaczył prok. Martyniuk.

Czego dotyczy sprawa zatrzymania w Orlenie?

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczy wyrządzenia spółkom OTS Gmbh i Orlen szkody w kwocie ok. 378 mln dolarów, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 mld zł w wyniku zawarcia od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej.

Równolegle do akt sprawy wpłynęło zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z działaniem na szkodę spółek OTS i Orlen. Ta sprawa również ta także została objęta prowadzonym śledztwem.