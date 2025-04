Bogactwa naturalne Ukrainy: Donald Trump chce wszystkich, nie dając w zamian nic

Władze USA chcą, by Ukraina do przekazała Amerykanom kontrolę nad magistralami gazowymi, którymi do tego roku przesyłany był do Europy gaz rosyjski. Postawiły też nowe, dyskryminujące Kijów i uwzględniające jedynie interes amerykański, warunki wykorzystania ukraińskich zasobów naturalnych.