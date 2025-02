Czytaj więcej Surowce i Paliwa Kreml chce sięgnąć po bogactwo Arktyki, ale nie ma czym Rosyjskie złoża eksploatowane od czasów sowieckich są na wyczerpaniu, a po nowe trzeba sięgnąć do Arktyki. Kreml ogłosił program budowy infrastruktury wydobywczej w Arktyce. Problem w tym, że większość potrzebnych technologii i sprzętu rosyjskie koncerny importowały. Od rosyjskiej napaści na Ukrainę jest to niemożliwe.

Arkadij Tiszkow, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, główny badacz Instytutu Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk, zauważył w rozmowie z rosyjską gazetą RBK, że w 2022 r. Rosja zagarnęła terytoria zawierające złoża mineralne: ponad 60 proc. węgla, 11 proc. ropy naftowej, 20 proc. gazu ziemnego, 42 proc. metali żelaznych i 33 proc. metali ziem rzadkich i innych ważnych metali, w tym litu.

Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (US Geological Survey) zaliczyła szereg metali, których złoża znajdują się na Ukrainie, do 50 najważniejszych zasobów dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarki światowej. Należą do nich beryl, grafit, lit, mangan, tytan i cyrkon.

Putin i Trump walczą o złoża Ukrainy

Nowa amerykańska administracja od razu zaczęła wykorzystywać kwestię surowców do wymuszania ustępstw Kijowa. Waszyngton zaoferował pomoc Ukrainie w zamian za jej metale ziem rzadkich. W lutym sekretarz skarbu Scott Bessent przywiózł do Kijowa projekt umowy o dostępie do metali o wartości 500 mld dolarów. Źródła brytyjskiego „The Economist” nazwały wersję przyniesioną przez Amerykanów „złą” dla Ukrainy i pokoju. „Lepszą” opcję przedstawili na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wiceprezydent USA J.D. Vance i wysłannik Trumpa na Ukrainę Keith Kellogg, zauważa gazeta.

Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski odmówił podpisania umowy, uznając, że „nie jest ona gotowa chronić interesów Ukrainy”. Trump oskarżył go o zrujnowanie umowy. Potem USA przedstawiły Ukrainie nową wersję – ostrzejszą.

Zełenski odrzuca szantaż

Według „The New York Times” w zamian za amerykańską pomoc, Kijów musiałby zrezygnować z połowy dochodów z zasobów naturalnych, w tym minerałów, gazu i ropy naftowej, a także dochodów z portów i innej infrastruktury. Zyski zostaną przesłane na specjalny fundusz, który w całości będzie własnością Stanów Zjednoczonych. Kijów będzie musiał wpłacać składki do tego funduszu, dopóki jego wielkość nie osiągnie 500 mld dolarów.