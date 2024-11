Ekolodzy protestują przeciwko kopalni litu. „Nie można uratować niszcząc bioróżnorodność”

Centrum Różnorodności Biologicznej obiecało batalię sądową tydzień temu, kiedy Departament Zasobów Wewnętrznych USA zatwierdził zgodę na powstanie kopalni litu i boru Rhyolite Ridge australijskiej firmy Ioneer Ltd. w jedynym znanym miejscu na świecie, w którym występuje gryka Tiehma, w pobliżu granicy Kalifornii w połowie drogi między Reno a Las Vegas.

To najnowszy z serii sporów prawnych dotyczących projektów, które administracja prezydenta Joe Bidena forsuje w ramach swojego programu czystej energii, mającego na celu zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, częściowo poprzez zwiększenie produkcji litu do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych i paneli słonecznych – informuje agencja AP.

W pozwie stwierdzono, że zatwierdzenie powstania kopalni przez Departament Spraw Wewnętrznych oznacza dramatyczną zmianę stanowiska amerykańskich ekspertów ds. dzikiej przyrody, którzy prawie dwa lata temu ostrzegali, że gryka Tiehma „jest teraz zagrożona wyginięciem”, gdy w grudniu 2022 r. wpisali ją na listę gatunków zagrożonych.

Kopalnia zniszczy gatunek rośliny kwitnącej endemiczny w Nevadzie

Gryka Tiehma, to gatunek rośliny kwitnącej endemiczny dla pasma Silver Peak w hrabstwie Esmeralda w stanie Nevada w Stanach Zjednoczonych. Nie występuje w żadnym innym miejscu na świecie.