Azoty zredukują koszty świadczeń pracowniczych

W trzech spółkach należących do grupy kapitałowej Azoty zostały podpisane porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zawieszenia wybranych kosztochłonnych postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy (ZUZP). I tak w spółce matce, czyli tarnowskich Azotach, zdecydowano, że zawieszone zostaną od 1 października tego roku do 31 grudnia 2026 r. postanowienia dotyczące m.in. przyznawania pracownikom nagród motywacyjno-kwartalnych, nagród rocznych i dodatkowych odpraw emerytalno-rentowych. Z kolei od 1 stycznia 2025 r. na do 31 grudnia 2026 r. obniżono do poziomu ustawowego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Reklama

Trwają rozmowy ze związkowcami ZA Puławy

W Zakładach Chemicznych Police postanowiono, że od 1 października tego roku do 31 grudnia 2026 r. m.in. zmniejszone zostaną o 50 proc. nagrody jubileuszowe, nie będzie wypłacana nagroda roczna i premia kwartalna, a odprawy emerytalno-rentowe będą wypłacane w wysokości określonej w kodeksie pracy (z wyjątkiem pracowników, którzy przejdą na emeryturę w miesiącu i roku nabycia uprawnień). Ponadto od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. obniżone zostaną do poziomu ustawowego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmienione zostaną zasady wykorzystywania tzw. dodatkowych dni wolnych oraz ich ilość.

Podobne porozumienie o czasowym zawieszeniu stosowania części zapisów ZUZP zostało zawarte w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. Z kolei w kluczowej spółce należącej do koncernu, czyli Zakładach Azotowych Puławy, obecnie trwają rozmowy z ze związkowcami. Azoty podają, że w przypadku braku porozumienia, zarząd ZA Puławy będzie zmuszony do podjęcia trudnej decyzji o rozpoczęciu procedury wypowiedzenia ZUZP. Równolegle w całej grupie kapitałowej pracuje zespół przygotowujący projekt jednego ponadzakładowego układu zbiorowego.

Azoty są zdeterminowane, by ograniczać koszty

„Negocjacje w zakresie zapisów ZUZP będziemy teraz prowadzić również w mniejszych spółkach grupy kapitałowej. Mamy świadomość, że w obecnej sytuacji, grupa musi dać z siebie maksimum zaangażowania oraz zrealizować wszelkie możliwe działania w ramach optymalizacji kosztowych we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, zanim starać się będzie o docelowe porozumienie z bankami” - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Adam Leszkiewicz, prezes Azotów. Jego zdaniem także zarząd koncernu ma jednoznaczną determinację, by ograniczać do minimum zbędne koszty. W efekcie na bieżąco podejmuje w tym zakresie kolejne decyzje.

„Równolegle prowadzimy więc działania obniżające koszty w obszarach dotyczących m.in. sponsoringu, PR czy reprezentacji. O konkretnych wynikach naszych działań będziemy informować przy okazji publikacji wyników grupy za I półrocze br.” - deklaruje Leszkiewicz.