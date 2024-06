Zaskakujący 14. pakiet sankcji UE wobec Rosji. Zakaz na metale ziem rzadkich

Największe światowe zasoby helu znajdują się w Katarze (ok. 10 mld m3), Rosji (9,8 mld m3) i USA (8,5 mld m3). Największą produkcję helu rozwinęli Amerykanie. Według wyliczeń Gazpromu obecnie świat potrzebuje rocznie ok. 170-180 mln m3 helu.

Rosyjski projekt był zagrożeniem dla interesów Polski. Nasz kraj jest jedynym eksporterem helu w Unii i jednym z sześciu producentów helu na świecie. W 2012 r. PGNiG wyłożył 27,7 mln zł na zwiększenie o jedną trzecią wydajności instalacji uzyskiwania helu. Polska sprzedaje hel (rocznie od 400 do 600 ton) m.in. do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Turcji czy na Bałkany.

W ramach europejskich sankcji wobec Rosji, zakazane są także inwestycje unijnych firm w jakiekolwiek nowe rosyjskie projekty LNG, w szczególności Arctic LNG 2 i Murmańsk LNG. To odcina Novatek i Gazprom nie tylko od technologii skraplania gazu, ale i od pieniędzy unijnych partnerów, jak francuski Total (projekt Arctic LNG).



Co zawiera 14 pakiet sankcji:

*ograniczenia wobec 116 osób fizycznych i prawnych;

*ograniczenia w tranzycie rosyjskiego LNG przez porty europejskie;

*sankcje wobec 27 statków „floty cieni” wykorzystywanych do obchodzenia górnego pułapu cen ropy i produktów naftowych;

*zakaz dostaw do Rosji rudy manganu i związków pierwiastków ziem rzadkich, szeregu rodzajów tworzyw sztucznych, sprzętu elektrycznego i koparek;

*ograniczenia w imporcie helu z Rosji;

*środki przeciwko systemowi przesyłania komunikatów finansowych Banku Rosji (SPFS), rosyjskiego odpowiednika SWIFT;

*zakaz lądowania lub przelotu nad terytorium UE statków powietrznych realizujących loty prywatne na zlecenie osób fizycznych i prawnych z Rosji;

*zakaz otrzymywania przez partie polityczne, organizacje pozarządowe, ośrodki doradcze i media finansowania ze źródeł w Rosji;

*ograniczenia eksportowe nałożone na 61 firm (z Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich), które pomagają Rosji w dostawach towarów i technologii podwójnego zastosowania.

Ponadto firmy z Unii będą miały prawo dochodzenia naprawienia szkód wyrządzonych przez stronę rosyjską „w wyniku sankcji i wywłaszczeń”. Mowa o rosyjskim dekrecie z kwietnia 2022 r. „W sprawie tymczasowego zarządzania niektórymi majątkami”. To on umożliwił Kremlowi grabież zachodnich majątków pozostawionych w Rosji przez takie unijne giganty, jak Carlsberg czy Danone.

Unia Europejska zakazała także nabywania, importu lub eksportu ukraińskich dóbr kultury, jeśli istnieje podejrzenie, że zostały one nielegalnie wywiezione z Ukrainy.

Firmy z krajów Wspólnoty, których spółki zależne działają w krajach trzecich, dostały nakaz zapobiegania reeksportowi do Rosji towarów, które mogą zostać wykorzystane do celów wojskowych.

Nie wiadomo jeszcze, kto dokładnie znalazł się na listach sankcyjnych. EUObserver napisał, że są wśród nich piosenkarka Polina Gagarina, która brała udział „w sponsorowanych przez państwo wydarzeniach propagandowych” i Taimuraz Bollojew, który w zeszłym roku stał na czele browaru Baltika (zagrabionego do duńskiego Carlsberga).