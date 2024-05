Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?

Antarktyka, czyli Antarktyda i morza ją okalające, jest chroniona traktatem podpisanym w 1959 roku. Formalnie nie należy do żadnego państwa na świecie. Pomimo to Rosjanie dowiercili się tam do dużego złoża gazu i ropy. I zanosi się na konflikt międzynarodowy. Bo do tych terenów roszczą sobie prawo Brytyjczycy.