Jak Gazprom zawłaszczył i stracił ukraińskie platformy wiertnicze

W połowie 2018 r. zapadł pierwszy wyrok z sprawie: „Rosja jest odpowiedzialna za złamanie praw inwestorów ukraińskich, poczynając od 21 marca 2014 r. (dzień podpisania przez Putina dekretu o aneksji Krymu - red.)” - podkreślił haski sąd. Moskwa nie zgodziła się z tym wyrokiem, twierdząc, że haski trybunał „nie posiada jurysdykcji na rozpatrzenie pozwu Naftogazu i innych w Federacji Rosyjskiej”.

W 2019 r. Naftogaz wniósł kolejny pozew do Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze (Permanent Court of Arbitration). Prosił, by sąd zobowiązał Rosję do wypłaty 5,2 mld dol. za zajęte w wyniku aneksji aktywa. Sąd uznał ukraińskie racje.

Kreml żadnego z wyroków do dziś nie wykonał.