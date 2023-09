Zyski Ciechu mocno spadły

W II kwartale grupa Ciech zanotowała 1,19 mld zł przychodów i 148 mln zł znormalizowanego zysku EBITDA. Tym samym w ujęciu rok do roku oba wyniki spadły odpowiednio o 4 proc. i 27 proc. Jeszcze gorzej wyglądał wynik netto. O ile rok temu odnotowano zysk na poziomie 43,6 mln zł, o tyle teraz stratę sięgającą 74,3 mln zł. Spółka przyznaje, że po rekordowym 2022 r., II kwartał tego roku był kontynuacją okresu pogarszającej się koniunktury, odzwierciedlonej niskim popytem na produkty grupy.

Reklama

Szczególnie duże spadki zysków zanotowano w kluczowym biznesie sodowym. To efekt osłabienia popytu na sodę (m.in. zgłaszanego przez wytwórców szkła płaskiego) i wzrostu kosztów (wysokie ceny polskiego węgla). Osiągnięty w tym obszarze wynik byłby jeszcze gorszy, gdyby nie rosnąca sprzedaż produktów solnych.

Duże zniżki zanotowano w biznesie agro obejmującym produkcję i sprzedaż środków ochrony roślin. Również tu zanotowano spadek popytu. Jednocześnie na rynku występowały wysokie stany zapasów i podaż. Ponadto gorsze wyniki, w ujęciu rok do roku, zanotowano na działalności obejmującej produkcję i sprzedaż pianek poliuretanowych oraz krzemianów. Spośród pięciu wyodrębnionych biznesów jednie w opakowaniowym poprawiono zyski. Było to możliwe dzięki zwiększonej wolumenowo sprzedaży i korzystnym warunkom rynkowym.

Czytaj więcej Transport Sebastian Kulczyk sprzedał udziały w Autostradzie Wielkopolskiej Flagowy projekt Autostrady Wielkopolskiej rozpoczęty przez Jana Kulczyka sprzedany. Sebastian Kulczyk sprzedał autostradowe aktywa za ok. 3 mld zł.

Mimo słabych wyników zanotowanych w II kwartale Ciech podtrzymuje realizację tegorocznej prognozy. Przewiduje ona wypracowanie przez grupę 860-920 mln zł znormalizowanego zysku EBITDA. Po I półroczu wyniósł on 365 mln zł. Zarząd przekonuje, że grupa aktywnie odpowiada na rynkowe wyzwania, realizując jednocześnie długoterminowe plany rozwojowe. „Posiadamy zdywersyfikowane produktowo i geograficznie biznesy o rosnącej efektywności i zdolności do przystosowywania się do zmiennych warunków. Kontynuujemy strategię inwestycyjną, koncentrując się na transformacji operacyjnej i energetycznej, badaniach i rozwoju oraz poszerzaniu portfela produktów” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Kamil Majczak, prezes Ciechu.