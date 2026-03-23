Według źródeł branżowych, eksport oleju napędowego przez terminale portu Primorsk w 2025 r. wyniósł łącznie około 16,8 miliona ton. Ust-Ługa obsługuje eksport ropy naftowej o wartości około 700 tysięcy baryłek dziennie. W minionym roku terminal wyeksportował 32,9 miliona ton produktów naftowych.

„Przepustowość systemu rurociągów (w Primorsku – red.) sięga 75 milionów ton ropy rocznie” – poinformował ukraiński portal Exilenova+ publikując zdjęcia z ataku i pożarów. Widać na nich czarny dym unoszący się z instalacji terminalu. Kanał pokazał również zdjęcia satelitarne pokazujące kilka pożarów w porcie w Primorsku.

Rosyjski gubernator obwodu leningradzkiego poinformował o zniszczeniu pięćdziesięciu dronów nad obwodem. Potwierdził również atak na port.

Cena ropy szybciej rośnie

Agencja Reutera podkreśla, że wstrzymanie eksportu ropy z bałtyckich terminali Rosji pogłębia globalne niedobory spowodowane zamknięciem Cieśniny Ormuz przez Teheran z powodu wojny USA i Izraela z Iranem.