Rosyjscy podatnicy uciekają do innych jurysdykcji

Litewskie media zwracają uwagę, że wpływy podatkowe państwa rosną, pomimo m.in. zakończenia lub ograniczenia działalności większości rosyjskich firm działających na Litwie. W ubiegłym roku na Litwie działało 175 spółek z kapitałem rosyjskim, a ich dochody sięgnęły 51,8 mln euro. W 2022 r. było ich 208, a ich dochody sięgnęły 70,1 mln euro.

W porównaniu z okresem przedwojennym, od chwili rozpoczęcia przez agresora wojny na Ukrainie w 2022 r., obroty 129 firm z kapitałem rosyjskim spadły o prawie 40 proc. – podaje portal Verslo žinios. Wraz ze spadkiem dochodów, zmniejszyły się też wpływy podatkowe od tych firm.

Meat Line Trading, ServerMall, HQ Trade i CBT Vilnius należą do litewskich firm z rosyjskim kapitałem, które w ubiegłym roku osiągnęły najwyższe przychody i zapłaciły największe podatki. Większość z rosyjskich firm to jednak małe biznesy, gdzie szef i właściciel to jedna osoba i zajmują się głównie handlem hurtowym. Większość tych dużych, jak podaje portal, „ukryła się” przed płaceniem podatków poprzez zmianę miejsca rejestracji. Największych rosyjskie firmy na Litwie działają teraz pod flagami Cypru, Szwajcarii i innych państw.