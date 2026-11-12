13 listopada na stacjach zaczną obowiązywać następujące ceny paliw: za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6,06 zł, za Pb98 – 6,68 zł, a za olej napędowy – 7,54 zł.

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W porównaniu z cenami maksymalnymi obowiązującymi 11 i 12 listopada wszystkie trzy rodzaje paliw potanieją. Największa obniżka dotyczy oleju napędowego, którego cena spadnie o 12 groszy na litrze, z 7,66 zł do 7,54 zł. Benzyna Pb95 będzie tańsza o 4 grosze, a jej maksymalna cena zmniejszy się z 6,10 zł do 6,06 zł za litr. Z kolei za litr benzyny Pb98 kierowcy zapłacą o 2 grosze mniej – 6,68 zł zamiast dotychczasowych 6,70 zł.

Nowe stawki zostały ustalone w ramach reaktywowanego programu Ceny Paliwa Niżej – rząd podkreślał wcześniej, że uzależnia powrót do programu od podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezydent poinformował o podpisaniu ustawy 1 października, a dzień wcześniej weszły w życie rozporządzenia obniżające podatki wliczane w cenę paliw.

Stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego, maksymalnego pułapu. Ceny maksymalne obowiązują na stacjach w całym kraju.

Czytaj więcej Paliwa Ceny benzyny w górę. Ale olej napędowy tanieje Obwieszczenie Ministra Energii, które ustala maksymalne ceny paliw na 11 i 12 listopada, zostało opublikowane w Monitorze Polskim.

Maksymalne ceny paliw na 13 listopada

benzyna Pb95 – 6,06 zł za 1 dm³ (5,61 zł netto)

benzyna Pb98 – 6,68 zł za 1 dm³ (6,18 zł netto)

olej napędowy – 7,54 zł za 1 dm³ (6,98 zł netto)

Od kiedy rząd określa maksymalną cenę paliwa?

2 października rząd uruchomił trzecią odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Tego dnia opublikowane zostały przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany dwukrotnie wcześniej – wiosną po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem i w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.