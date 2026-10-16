Od 17 do 19 października na stacjach zaczną obowiązywać następujące ceny paliw: za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6,89 zł, za Pb98 – 7,68 zł, a za olej napędowy – 8 zł. Ceny benzyny spadają drugi dzień z rzędu, spadła też cena oleju napędowego. Benzyna Pb95 potaniała o 6 groszy na litrze, benzyna Pb98 – o 8 groszy, a diesel potaniał o 3 grosze.

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Obwieszczenie Ministra Energii opublikowane w Monitorze Polskim 16 października Obwieszczenie Ministra Energii opublikowane w Monitorze Polskim 16 października Pobierz

Nowe stawki zostały ustalone w ramach reaktywowanego programu Ceny Paliwa Niżej – rząd podkreślał wcześniej, że uzależnia powrót do programu od podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezydent poinformował o podpisaniu ustawy 1 października, a dzień wcześniej weszły w życie rozporządzenia obniżające podatki wliczane w cenę paliw.

Stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego, maksymalnego pułapu. Ceny maksymalne obowiązują na stacjach w całym kraju.

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Maksymalne ceny paliw na 17-19 października:

benzyna Pb95 – 6,89 zł za 1 dm3 (6,38 zł netto)

benzyna Pb98 – 7,68 zł za 1 dm3 (7,11 zł netto)

olej napędowy – 8 zł za 1 dm3 (7,41 zł netto)

W jaki sposób rząd ustala ceny maksymalne paliw

2 października rząd uruchomił trzecią odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Tego dnia opublikowane zostały przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany dwukrotnie wcześniej w 2026 r. – wiosną po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem i w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.