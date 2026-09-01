„Całkowity koszt programu CPN, na którym skorzystały m.in. gospodarstwa domowe, wyniósł około 5,2 mld zł, z czego 495 mln zł kosztowała obniżka od 17 do 31 sierpnia” – przekazało PAP biuro prasowe resortu.

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Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej (CPN), wprowadzonego na ostatnie tygodnie wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy, z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej była zagrożona karą do 1 mln zł.

Koniec CPN. Ceny paliw mogą mocno wzrosnąć

Według prognoz biura Reflex po przywróceniu 23-proc. VAT na paliwa ceny na stacjach mogą wzrosnąć o 60–90 gr/l. Analitycy przewidują, że średnia cena benzyny 95 w tygodniu od 31 sierpnia do 4 września wyniesie 7,35 zł/l, czyli o 83 gr więcej niż w ubiegłym tygodniu. Benzyna 98 ma kosztować średnio 8,19 zł za litr, a olej napędowy – 8,09 zł. Natomiast według analityków serwisu e-petrol.pl przewidywane przedziały cenowe na najbliższe dni to 7,38–7,51 zł za litr benzyny 95 oraz 8,19–8,33 zł w przypadku oleju napędowego.

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Od soboty do poniedziałku, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, cena maksymalna benzyny 95 wynosiła 6,64 zł/l, benzyny 98 – 7,46 zł/l, a oleju napędowego – 7,31 zł/l.

Pierwsza odsłona pakietu CPN została wprowadzona pod koniec marca Była ona odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego. CPN obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowano obniżoną stawkę VAT na benzynę i olej napędowy oraz ustalano maksymalne ceny tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono też czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.