Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania pakietu Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżonej 8-proc. stawki VAT oraz maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Za litr Pb95 płacimy maksymalnie 6,64 zł, Pb98 – 7,46 zł, a oleju napędowego – 7,31 zł.

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Po południu przed dystrybutorami na zakopiańskich stacjach paliw ustawiały się długie kolejki samochodów. Kierowcy chcieli zatankować jeszcze przed powrotem do cen sprzed wprowadzenia obniżki. Na wzmożony ruch na stacjach wpłynął także koniec wakacji. W poniedziałek turyści, którzy spędzali ostatni dzień urlopu pod Giewontem, przygotowywali się do wyjazdu i przed wyruszeniem w drogę chcieli zatankować samochody.

Na największej stacji Orlenu na zakopiańskim Ustupie około godz. 20 pozostały jedynie resztki benzyny Pb98 i oleju napędowego – przekazał PAP pracownik stacji. Paliwa zabrakło m.in. na stacji BP w Zakopanem, a na kolejnych stacjach kończyły się zapasy. Kierowcy mogli jeszcze zatankować LPG.

Stacja benzynowa na ulicy Grochowskiej w Warszawie Foto: Krzysztof Adam Kowalczyk/ Fotorzepa

Podobne sytuacje zdarzają się na stacjach benzynowych w całej Polsce.

Koniec pakietu Ceny Paliwa Niżej. Od 1 września paliwa zdrożeją

Od wtorku 1 września zostanie przywrócona 23-proc. stawka VAT, co automatycznie spowoduje wzrost cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego w przedziale od 60 do 90 groszy na litrze.

Pierwsza odsłona pakietu CPN została wprowadzona pod koniec marca. Była ona odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego. CPN obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na benzynę i olej napędowy oraz ustalana była maksymalna cena tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono także czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.

Pakiet CPN kosztował budżet miliardy złotych

Pakiet CPN ponownie zaczął obowiązywać 17 sierpnia. Cena maksymalna była ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej była zagrożona karą do 1 mln zł.

Według Ministerstwa Finansów dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie obniżonej stawki VAT na ostatnie dwa tygodnie sierpnia miało kosztować budżet państwa ok. 495 mln zł.