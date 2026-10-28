Zakłócenia w transporcie skroplonego gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu utrudniają dostawy do Europy i surowiec drożeje. W środę cena kontraktów na najbliższy miesiąc w holenderskim hubie TTF na krótko osiągnęła 100 euro za MWh – poziom niewidziany w handlu gazem od początku 2022 r. To wzrost o około 4 proc. w porównaniu z poprzednią sesją, jak wynika z danych Intercontinental Exchange, podawanych przez Reuters.

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Mało gazu w podziemnych magazynach Europy

Wojna USA i Izraela z Iranem spowodowała wzrost cen ropy naftowej, paliw transportowych, gazu, energii elektrycznej i żywności. Analitycy i prognostycy branżowi przewidują co najmniej kolejny rok wysokich cen gazu, nawet jeśli wojna zostanie zakończona, a zima okaże się łagodna. Zwracają uwagę, że Europa będzie musiała uzupełnić uszczuplone rezerwy magazynowe gazu. Obecnie zapełnienie magazynów na terenie Unii Europejskiej wynosi 74 proc. Zgodnie z unijnymi regulacjami kraje powinny do listopada zapełnić co najmniej 80 proc. swoich pojemności magazynowych. Ten wynik osiągnęły lub przekroczyły na dziś jedynie Łotwa, Polska i Austria.

Wysokie ceny hurtowe gazu przekładają się na rachunki za gaz i prąd dla konsumentów i przemysłu, przy czym elektrownie opalane gazem ziemnym zazwyczaj wyznaczają cenę energii elektrycznej w okresach największego zapotrzebowania.

„W miarę zbliżania się zimy Europa dysponuje mniejszą poduszką magazynową niż potrzeba i mniejszymi możliwościami szybkiego zastąpienia zakłóconych dostaw. Import LNG na kontynent był o 30 proc. niższy niż w zeszłym roku w tygodniu kończącym się 9 października i chociaż łagodna pogoda utrzymuje popyt na ogrzewanie na niskim poziomie, same temperatury nie są w stanie odwrócić podatności kontynentu na kryzysy” – skomentował Mathieu Utting, analityk ds. gazu i LNG w Rystad Energy.

Zapłacą firmy i gospodarstwa domowe

Reuters przypomina, że w sierpniu 2022 r., gaz w hubie TTF osiągnął historyczny rekord drożyzny – 340 euro/MWh. Obecny kryzys nie spowodował tak wysokiego wzrostu cen. Jednak poziom 100 euro/MWh jest nadal wystarczająco wysoki dla energochłonnych sektorów, a rachunki konsumentów również pójdą w górę.

Sektory takie jak chemikalia, nawozy i stal są uzależnione od gazu jako paliwa lub surowca, dlatego niektóre firmy już ograniczyły produkcję. Wiele z nich kupuje po cenach hurtowych lub zbliżonych do nich, więc wpływ na koszty jest natychmiastowy.

W przypadku konsumentów indywidualnych drogi gaz odbije się na rachunkach w 2027 roku. W Wielkiej Brytanii rachunki mają ponownie wzrosnąć w styczniu, a niemieckie taryfy gazowe dla nowych klientów wzrosły już w tym roku o 55 proc. Rządy krajów Unii Europejskiej wydały w tym roku 17,9 mld euro na złagodzenie skutków wzrostu cen ropy naftowej i gazu dla gospodarstw domowych i firm, poinformowała Komisja Europejska w nocie.