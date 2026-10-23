„Wkrótce wyłonimy zwycięzców w konkursie FEED (Front End Engineering Design). Projekt (magazynów gazu – red.) jest dla nas priorytetem” – powiedział dziennikarzom w piątek Maksat Babajew, szef państwowego koncernu Turkmengaz. Babajew wyjaśnił, że trwają negocjacje z firmami z Austrii, Niemiec, Turcji i innych krajów – pisze Reuters.

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Największe PMG ma Ukraina

Magazyny gazu zmniejszają ryzyko przerw w dostawach dla konsumentów i odbiorców, tworząc rezerwy na wypadek szczytowego zapotrzebowania, wyjątkowo mroźnych zim, napraw rurociągów lub problemów w terenie.

Według źródła Reutersa projektowana pojemność magazynów gazu (PMG) może osiągnąć 5 mld metrów sześciennych, z możliwością rozbudowy.

Dla porównania największe tego typu obiekty w Europie – PMG Ukrainy, mogą pomieścić 30 mld metrów sześciennych gazu. Największe PMG na terenie Unii są w Niemczech (do 24 mld metrów sześciennych). Austriackie obiekty pozwalają na przechowanie do 9 mld metrów sześciennych. Magazyny na Łotwie obsługujące trzy bałtyckie republiki to 2,3 mld metrów sześciennych. Polskie PMG mieszczą około 3,3 mld metrów sześciennych gazu, co wystarczy jedynie na 14 proc. rocznego zapotrzebowania kraju.

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Pojawienie się turkmeńskiego gazu na rynku europejskim – na razie w ilości pozwalającej zaspokoić roczne potrzeby eksportowe np., Węgier – może być początkiem trwalszej współpracy, zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty.

Turkmenistan ma czwarte zasoby gazowe świata

Turkmenistan sukcesywnie zwiększa wydobycie. Teraz planuje pozyskać 80 mld metrów sześciennych gazu ziemnego w latach 2026-2027, w porównaniu z 76,5 mld metrów sześciennych w 2025 roku. Kraj ma czwarte zasoby gazu na świecie (po Rosji, Iranie i Katarze) i jest największym eksporterem gazu rurociągowego do Chin. Dostawy paliwa z Turkmenistanu realizowane są trzema gazociągami przebiegającymi na trasie Turkmenistan-Uzbekistan-Kazachstan-Chiny. Czwarta nitka zostanie ułożona na trasie Turkmenistan-Uzbekistan-Tadżykistan-Kirgistan-Chiny.

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W ubiegłym roku Chiny zakupiły ponad 35 mld metrów sześciennych turkmeńskiego gazu. Inne kierunki dostaw obejmowały sąsiedni Uzbekistan, a także Azerbejdżan i Turcję (w ramach wymiany z Iranem). Dążąc do dywersyfikacji klientów, Turkmenistan samodzielnie buduje gazociąg do afgańskiej prowincji Herat, spodziewając się rozpoczęcia dostaw w 2027 roku.

Ponadto Turkmengaz prowadzi rozmowy na temat zakrojonego na szeroką skalę projektu do Indii (przez Afganistan i Pakistan) oraz do Europy (przez Morze Kaspijskie, Kaukaz i Turcję).