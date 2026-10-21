Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkowały o 2,6 proc. do 87,25 euro za MWh.

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Iran coraz częściej atakuje statki, gaz był już najdroższy od czterech lat

W weekend pojawiła się informacja, że w południowej części cieśniny Ormuz tankowiec wpłynął na minę morską. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podał, że w maszynowni jednostki doszło do wybuchu i pożaru. Zaatakowany tankowiec próbował wypłynąć z cieśniny Ormuz przy wyłączonym systemie lokalizacji i nawigacji, poza szlakiem wyznaczonym przez władze irańskie.

W ostatnich tygodniach irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz uległy intensyfikacji, co miało być efektem m.in. zmiany taktyki działania przez Teheran i coraz częstszego wykorzystywania do namierzania celów ataków niewielkich, cywilnych łodzi, którymi poruszają się nieuzbrojeni obserwatorzy.

20 października ceny gazu gwałtownie się „cofnęły” po tym, jak w trakcie sesji po raz pierwszy od prawie czterech lat osiągnęły 90 euro za MWh. Była to reakcja na doniesienia, że trwają rozmowy mające na celu zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę pomiędzy USA a Iranem. Informowały o tym anonimowe źródła zbliżone do sprawy. Jednak ostatecznie spekulacje na temat możliwego zawarcia umowy między USA a Iranem zostały zdementowane, a Iran oficjalnie przekazał stronie pakistańskiej, która mediuje między Waszyngtonem a Teheranem, że nie podejmie rozmów z USA, dopóki jego warunki nie zostaną spełnione, co zapowiada dalsze przedłużanie się konfliktu.

Zapasy gazu w Polsce i w UE Foto: PAP

Do jakiego poziomu może zimą wzrosnąć cena gazu?

Przed zbliżającą się zimą zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 74,5 proc. wobec średniej pięciolletniej na tę porę wynoszącej 89,1 proc. W magazynach znajduje się obecnie 843,65 TWh gazu – wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Bloomberg Intelligence (BI) wskazuje, że gaz w Europie ma potencjał, aby kontynuować wzrost ceny powyżej 100 euro za MWh nawet pomimo łagodniejszych prognoz pogody dla regionu. Analitycy informują, że modele pogodowe dla Europy pozostają niestabilne, a konflikt na Bliskim Wschodzie nie wykazuje oznak wygasania.