Estonia chce odciąć się od rosyjskiej sieci. „Punktem granicznym będzie Polska”

Szef Eesti Energia przyznał również, że „ekstremalnie wysokie ceny” energii w ubiegłym roku zmusiły wielu konsumentów w Estonii do zmiany nawyków, w tym „zaczęli mocno inwestować we własną fotowoltaikę, ale też w systemy magazynowania, by pobierać prąd wtedy, gdy jest on najtańszy”.

Eesti Energia jest największym koncernem energetycznym w Estonii i jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych (kukersytu) na świecie. Firma została założona w 1939 roku i jest właścicielem działającej w Polsce od 2016 roku spółki Enefit.