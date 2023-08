Kreml zawłaszcza majątek Unipera. Niemcy pozwą Rosję

Podobną strategią ten ulubieniec Kremla posłużył się 10 lat później zawłaszczając kolejną „tłustą” prywatną firmę naftową - Basznieft Władimira Jewtuszenkowa. Sam oligarcha nie trafił na syberyjską kolonię, ale miękł pół roku w areszcie domowym, zanim zgodził się „dobrowolnie” na przejęcie jego koncernu.

Zagraniczne aktywa rosyjski reżim zawłaszcza inaczej. Najpierw biurokratycznymi procedurami uniemożliwia właścicielom ich sprzedaż, a potem przejmuje. Uniper znalazł zainteresowane strony kupnem jego aktywów i w zeszłym roku podpisał nawet umowę sprzedaży swoich udziałów w Unipro. Aby ją sfinalizować potrzebował zgody Kremla. Nie doczekał się jej.

„W związku z działaniami Rosji Uniper bada wszystkie możliwości złożenia pozwu” – zapowiedział rzecznik koncernu.

Za co Uniper pozwał Gazprom?

Uniper już sądzi się z Rosjanami. W listopadzie 2022 r złożył pozew przeciwko Gazpromowi do międzynarodowego sądu arbitrażowego w Sztokholmie. Uniper domaga się od Gazpromu zrekompensowania 11,6 mld euro strat spowodowanych brakiem dostaw rosyjskiego gazu od czerwca 2022 r, pomimo obowiązującego kontraktu. Gazprom najpierw zmniejszył dostawy do Niemiec, by zmusić Niemców do przejścia na płacenie rublami. Niemiecka firma, jak wiele innych w tym PGNiG, uznała to za złamanie zobowiązań umownych Gazpromu. Rosjanie postanowili więc całkowicie je przerwać. Uniper wydał co najmniej 11,6 mld euro na zamianę rosyjskiego gazu surowcem z innych krajów.

Uniper postanowił też „zdystansować się jak najmocniej” od swojej rosyjskiej „spółki-córki” Unipro (zarządza pięcioma elektrowniami wodnymi o mocy 11 GW). Firma poinformowała, że ​​kierownictwo Unipro nie bierze udziału w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji w samym Uniper. Spółki oddzieliły także swoje systemy informatyczne i przepływy finansowe. Utrata dostępu do zachodniego oprogramowania i finansowania mocno uderzyła w Unipro.