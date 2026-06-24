Wśród nich jest departament Finistere w Bretanii, na północnym zachodzie kraju. Władze departamentu przekazały, że doszło tam we wtorek wieczorem do awarii transformatora. Spowodowała ona najpierw odcięcie dostaw prądu do 106 tys. gospodarstw, ale przez całą noc trwały prace naprawcze. Jest to pierwsza awaria o takiej skali od początku obecnej fali upałów.

Reklama Reklama

W środę temperatury maksymalne w większości Francji będą nadal bardzo wysokie i wyniosą na zachodzie od 39 do 42 stopni C.

Wtorek był najcieplejszym we Francji dniem od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku.