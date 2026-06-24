Historyczny żar we Francji. Najgorętszy dzień od 1947 roku i rozległa awaria
Wśród nich jest departament Finistere w Bretanii, na północnym zachodzie kraju. Władze departamentu przekazały, że doszło tam we wtorek wieczorem do awarii transformatora. Spowodowała ona najpierw odcięcie dostaw prądu do 106 tys. gospodarstw, ale przez całą noc trwały prace naprawcze. Jest to pierwsza awaria o takiej skali od początku obecnej fali upałów.
Czytaj więcej
Rekordowe temperatury, najwyższy alert pogodowy i pierwsze tragiczne skutki. Francja zmaga się z falą upałów o niespotykanej dotąd skali, a synopty...
W środę temperatury maksymalne w większości Francji będą nadal bardzo wysokie i wyniosą na zachodzie od 39 do 42 stopni C.
Wtorek był najcieplejszym we Francji dniem od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas