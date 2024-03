Rekordowy import prądu na Ukrainę po rosyjskich atakach. Polska wśród dostawców

- Kiedy ustalimy liczby i warunki tego procesu, to na tej podstawie podejmiemy decyzję – wyjaśnił Hałuszczenko.

- Gdybyśmy w zeszłym roku nie podnieśli opłat za prąd, nie odbudowalibyśmy się w takim stopniu, jak to zrobiliśmy. Ale niestety znowu doszło do potężnych uderzeń właśnie na tych stacjach, które przywrócono do pracy na maksymalnych obrotach - dodał minister.