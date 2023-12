Wielka Brytania wyrzuca Chińczyków z sieci elektro-energetycznych

Chińskie firmy objęte sankcjami na Wyspach

W pierwszym tygodniu grudnia brytyjski MSZ ogłosił wprowadzenie nowych antyrosyjskich sankcji wobec 31 osób fizycznych i prawnych związanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym. Sankcje wymierzone są w osoby powiązane z rozwojem i produkcją dronów, części rakietowych, a także dostawców kluczowych komponentów elektronicznych.

Sankcje dotknęły także firmy z innych krajów, które wspierają zbrodniczą wojnę Rosji na Ukrainie. Na liście znajdują się chińskie firmy, takie jak Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited i Xinghua Co., Limited, oskarżone o dostarczanie towarów objętych sankcjami potrzebnych do celów wojskowych Rosji.

Czytaj więcej Biznes Huawei niegodny zaufania w Niemczech? Obawy o chińskie szpiegostwo W Niemczech Huawei może zostać uznany za firmę „niegodną zaufania”. Już kilka krajów wykluczyło ją w obawie przed chińskim szpiegostwem.

Ponadto sankcje zostały nałożone na serbską firmę AvioStar za wysyłkę lotniczych części zamiennych do rosyjskich przedsiębiorstw, uzbecką MVIZION za pośrednictwo w imporcie części zamiennych do Federacji Rosyjskiej, a także turecką firmę Smart Trading Limited za dostarczanie objętej sankcjami elektroniki do Rosji.

Także cztery spółki armatorskie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – K&O Ship Management, Oil Tankers (Scf) Management, Radiating World Shipping Services Llc, Star Voyages Shipping Services L.L.C, trafiły na czarną listę Londynu. Są one oskarżane o ułatwianie handlu rosyjską ropą.