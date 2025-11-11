Urząd Regulacji Energetyki w najnowszym sprawozdaniu „Energetyka cieplna w liczbach” za 2024 r. podkreśla, że mimo stabilizacji na rynku paliw dla ciepłownictwa systemowego stale następuje spadek zapotrzebowania na ciepło.

Sektor stoi przed wyzwaniami związanymi z transformacją, choć widać stopniową zmianę miksu energetycznego i potencjał współpracy z elektroenergetyką. To właśnie elektryfikacja ciepłownictwa ma być szansą na dalsze istnienie ciepłownictwa w wielu lokalizacjach, a większe spółki energetyczne mają własne plany dotyczące transformacji.

Cenowa stabilizacja

W 2024 r. liczba koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych nie uległa zmianie w stosunku do 2023 r. – w sumie było ich 398. Jednak w ubiegłym roku sprzedaż ciepła spadła o ponad 3,8 proc., do 322,5 tys. TJ, osiągając kolejny rekordowo niski poziom. Pomimo to w 2024 r. wzrosła długość sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw koncesjonowanych – z 22 837,8 km do 23 016,54 km.

W 2024 r. nastąpiła stabilizacja sytuacji na rynkach paliw. Zaobserwowano spadek kosztów jednostkowych paliw używanych w ciepłownictwie (poza biogazem, odpadami przemysłowymi i źródłami OZE).W 2024 r. zmniejszyły się ceny uprawnień do emisji, dzięki czemu roczne wydatki branży na ten cel spadły do 21,7 mld zł z ponad 41,5 mld zł w 2023 r. Konieczność zakupu uprawnień jest wciąż istotnym obciążeniem dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Jak wylicza URE, średnia cena ciepła sprzedawanego ze wszystkich koncesjonowanych źródeł wyniosła 105,74 zł/GJ, co oznacza wzrost o nieco ponad 1 proc. wobec 2023 r. Natomiast średnia cena ciepła sprzedawanego z koncesjonowanych źródeł wytwarzających ciepło bez kogeneracji wyniosła 116,63 zł/GJ (spadek o nieco ponad 7 proc.), a średnia cena ciepła sprzedawanego z koncesjonowanych źródeł wytwarzających ciepło w kogeneracji wyniosła 99,66 zł/GJ (wzrost o 7 proc). Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe ukształtowała się w 2024 r. na poziomie wyższym o 8,8 proc. niż w 2023 r. i wyniosła 31,76 zł/GJ. Odbiorcy nie odczuli wzrostu kosztów ciepła systemowego ze względu na „mrożenie” cen.

Poprawa kondycji finansowej

W 2024 r. rentowność brutto sektora ciepłowniczego ogółem wyniosła -0,49 proc., co jest wynikiem zdecydowanie lepszym niż rok wcześniej (-9,5 proc.). Źródła ciepła bez kogeneracji osiągnęły dodatnią rentowność w wysokości 5,07 proc. Kogeneracja zanotowała natomiast rentowność brutto na poziomie -3,67 proc.

W 2024 r. o 6 proc. spadły jednak nakłady inwestycyjne w ciepłownictwie. W ubiegłym roku wyniosły one 4,66 mld zł, podczas gdy w 2023 r. było to 4,96 mld zł. W 2024 r. nastąpił spadek wykorzystania węgla w ciepłownictwie – odpowiadał on za 57,4 proc. całej wyprodukowanej przez sektor energii (w stosunku do 61,2 proc. rok wcześniej). Warto dodać, że w latach 2022–2024 zużycie węgla kamiennego i brunatnego spadło w ciepłownictwie o 24,3 pkt proc. Nieznacznie wzrósł udział odnawialnych źródeł energii – z 14,4 proc. w 2023 r. do 14,7 proc. w 2024 r. Wyraźniejszy przyrost widoczny jest w wykorzystaniu źródeł gazowych, których udział wzrósł z 13 proc. do 15,2 proc.

Zamienić OZE w ciepło

Duże firmy, które mają możliwości inwestycyjne, zwiększają wydatki. Tak więc Veolia w Polsce wdraża rozwiązania, które mają wspierać rozwój transformacji energetycznej. W Łodzi, w ramach programu „Nowa energia dla Łodzi”, instalowane są kotły elektrodowe i pompy ciepła, które pozwolą wykorzystać nadwyżki energii z OZE z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Choć nadwyżki energii z OZE występują głównie latem – poza sezonem grzewczym – ich wykorzystanie w ciepłownictwie jest możliwe dzięki technologiom magazynowania ciepła. – Co więcej, rosnąca zmienność cen energii oraz rozwój dynamicznych taryf sprzyjają opłacalności takich inwestycji, umożliwiając lepsze dopasowanie produkcji i zużycia energii do warunków rynkowych – wskazuje Veolia.

Są dwa główne typy magazynów ciepła: krótkoterminowe, wykorzystywane w cyklu dobowym, oraz sezonowe. Obiecujące są rozwiązania długoterminowe, które mogą pozwolić na gromadzenie energii latem i jej wykorzystanie zimą, co znacząco zwiększa efektywność systemów ciepłowniczych. Nadwyżki energii elektrycznej z OZE mogą zasilać pompy ciepła, które latem ładują magazyny ciepła, umożliwiając ich wykorzystanie w sezonie grzewczym.

Veolia prowadzi także transformację systemu ciepłowniczego w Modlinie, gdzie powstaje sezonowy magazyn ciepła o pojemności 200 m sześc.

Podstawowym zamiennikiem węgla jest jednak wciąż gaz. W Poznaniu nowe bloki gazowe projektowane są z myślą o integracji z technologiami Power-to-Heat i magazynami ciepła. Z kolei w Warszawie Veolia realizuje model węzeł hybrydowy „Prosument ciepła”, który umożliwia mieszkańcom nie tylko pobór, ale i sprzedaż nadmiarowego ciepła do sieci. – Każdy z tych projektów pokazuje, że transformacja energetyczna może być skutecznie realizowana lokalnie – z wykorzystaniem dostępnych technologii i z realnymi korzyściami dla mieszkańców oraz samorządów – wskazuje spółka.

Swoje plany oparte m.in. na gazie ma także Polska Grupa Energetyczna. Jak mówi nam Grzegorz Krystek, prezes PGE Energia Ciepła, transformacja lokalnego ciepłownictwa to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed polskimi miastami. – Odpowiedzialność za ten proces spoczywa na samorządach lokalnych, wytwórcach ciepła, operatorach sieci ciepłowniczych – dystrybutorach, którzy muszą modernizować infrastrukturę, aby umożliwić odbiór ciepła z nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł. Skuteczna transformacja wymaga ścisłej współpracy wszystkich uczestników rynku ciepła – wskazuje prezes, który podkreśla gotowość wzięcia odpowiedzialność za transformację całego systemu – zarówno poprzez dekarbonizację źródeł wytwórczych, jak i dokapitalizowanie oraz modernizację sieci ciepłowniczych, które w większości miast należą obecnie do spółek komunalnych.

– W procesie transformacji proponujemy model współpracy, w którym samorząd pełni funkcję koordynatora i integratora lokalnego rynku – mówi Krystek. Jako przykład podaje Szczecin. Powołano tam zespół roboczy ds. dekarbonizacji pod przewodnictwem prezydenta miasta. – Miasto pełni funkcję arbitra i nadzorcy prac poprzez pełnomocnika ds. dekarbonizacji. Uzgodniono wspólną wizję rynku ciepła, opartą na analizach techniczno-ekonomicznych i godzinowych krzywych zapotrzebowania, przygotowanych przez lokalnego dystrybutora. Na tej podstawie optymalnie wpisano urządzenia wytwórcze w system, uwzględniając ich sprawność i koszty wytwarzania oraz rolę partycypacji do statusu systemu efektywnego – wymienia Krystek i dodaje, że kluczowe w procesie organizacji przy transformacji szczecińskiego sytemu było także zabezpieczenie dostępności energii elektrycznej, biomasy i innych źródeł.

– Także akceptacja koncepcji wymienności funkcji urządzeń w systemie pozwoliła na elastyczne zarządzanie kosztami wytwarzania. Całość prac nadzorowana jest przez komitety sterujące, a ich efekty zabezpieczane są w formie długoterminowych umów – mówi prezes PGE EC i wskazuje, że takie podejście okazało się skuteczne w przypadku Szczecina, ale nie na każdym rynku taka współpraca występuje z racji różnej świadomości, potrzeb i celów uczestników tego procesu. Dlatego też – zdaniem naszego rozmówcy – zasadne jest stworzenie przejrzystych regulacji, które jasno określą sposób prowadzenia prac nad dekarbonizacją miejskich systemów ciepłowniczych oraz role poszczególnych uczestników tego procesu.

Transformacja energetyczna w Polsce znajduje się w przełomowym momencie. Z roku na rok przybywa instalacji OZE, a ich udział w krajowym miksie energetycznym dynamicznie rośnie. Niestety, system elektroenergetyczny nie nadąża za boomem inwestycyjnym. W 2024 r. operatorzy sieci wydali blisko 8 tys. odmów przyłączenia nowych źródeł odnawialnych, głównie elektrowni fotowoltaicznych. Co więcej, wydane warunki przyłączenia już teraz czterokrotnie przekraczają realne możliwości przesyłowe systemu, który nie został przystosowany do tak dynamicznego wzrostu mocy z OZE. W efekcie rośnie skala niewykorzystanego potencjału – energii, która mogłaby zasilać gospodarkę, a dziś jest tracona.

Rozwiązaniem dla tego systemowego problemu może być integracja OZE z systemami ciepłowniczymi. Technologie, takie jak kotły elektrodowe czy pompy ciepła, pozwalają na zagospodarowanie nadwyżek energii elektrycznej, a magazyny ciepła umożliwiają jej efektywne wykorzystanie w czasie. Kluczową rolę odgrywa tu technologia Power-to-Heat, która pozwala przekształcać nadmiarową energię elektryczną z OZE w ciepło, a w połączeniu z magazynami ciepła pozwala przesuwać zużycie energii, stabilizując system elektroenergetyczny i ograniczając ryzyko blackoutów. Obecnie szacuje się, że około 1 proc. dostarczanego ciepła mogłoby pochodzić z redysponowanej energii OZE. Ten potencjał nie jest obecnie wykorzystywany. Redysponowana energia OZE to utracona energia odnawialna, której nie mógł przyjąć polski system elektroenergetyczny. Jej wartość w 2024 r. to aż 260 mln zł. Ta tania energia elektryczna mogłaby być zakumulowana w cieple.

Aby możliwe było pełne wykorzystanie potencjału integracji sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego, konieczne są odpowiednie regulacje. Nadzieję budzi decyzja ministra energii o powołaniu zespołu ds. transformacji ciepłownictwa. Veolia liczy na konkretne efekty. Kluczowe jest formalne uznanie, że ciepło z OZE w technologii Power-to-Heat to „zielone ciepło”. Uregulowanie jego statusu umożliwiłoby dostęp do systemów wsparcia i preferencji inwestycyjnych. Ważne jest też zapewnienie mocy przyłączeniowych dla instalacji Power-to-Heat, które – podobnie jak farmy PV czy wiatrowe – potrzebują stabilnego dostępu do sieci. Potrzebny jest także mechanizm wynagradzający ciepłownie za rolę odbiorcy elastycznego, wspierającego bilansowanie systemu i ograniczającego redysponowanie energii elektrycznej z OZE. Uzupełnieniem tych działań powinno być dostosowanie modelu taryfowania cen ciepła, by umożliwić korzystanie z taniej energii elektrycznej w okresach nadpodaży spowodowanych nadprodukcją energii odnawialnej. Wszystkie te działania są spójne z naszą strategią komunikacyjną „Głos ReGeneracji”, w ramach której Veolia wspiera dialog o przyszłości energetycznej Polski. Oddajemy głos miastom, mieszkańcom i partnerom, pokazując, że regeneracja zasobów, integracja sektorów i lokalne innowacje to klucz do bezpiecznej, zrównoważonej przyszłości.