Według gubernatora obwodu leningradzkiego Aleksandra Drozdenki, specjalna grupa robocza obwodu leningradzkiego zaleciła stacjom benzynowym ograniczenie sprzedaży benzyny do 30 litrów na klienta, a oleju napędowego do 50 litrów.

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Jak wyjaśnił, decyzja ta została podjęta „ze względu na fakt, że szereg dużych, zintegrowanych pionowo firm naftowych wprowadza ograniczenia dotyczące ilości dostarczanego paliwa”.

Według gubernatora decyzja o ograniczeniu sprzedaży paliw ma „zapobiec panice zakupowej”.

Ataki ukraińskich dronów

Rosnieft zaczął wprowadzać ograniczenia na swoich stacjach benzynowych w całej Rosji po tym, jak kilka jego rafinerii stało się celem ukraińskich dronów.

W nocy 9 listopada Ukraina zaatakowała obwód leningradzki. Zginęła jedna osoba. Atak drona spowodował pożar w rafinerii KINIEF – drugiej co do wielkości rafinerii w Rosji.

W 2026 r. w związku z ukraińskimi atakami dronów na rosyjskie instalacje naftowe, Rosja doświadczyła kilku fal kryzysów paliwowych.