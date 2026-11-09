Limity na stacjach w rosyjskim regionie
Według gubernatora obwodu leningradzkiego Aleksandra Drozdenki, specjalna grupa robocza obwodu leningradzkiego zaleciła stacjom benzynowym ograniczenie sprzedaży benzyny do 30 litrów na klienta, a oleju napędowego do 50 litrów.
Jak wyjaśnił, decyzja ta została podjęta „ze względu na fakt, że szereg dużych, zintegrowanych pionowo firm naftowych wprowadza ograniczenia dotyczące ilości dostarczanego paliwa”.
Według gubernatora decyzja o ograniczeniu sprzedaży paliw ma „zapobiec panice zakupowej”.
Rosnieft zaczął wprowadzać ograniczenia na swoich stacjach benzynowych w całej Rosji po tym, jak kilka jego rafinerii stało się celem ukraińskich dronów.
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W nocy 9 listopada Ukraina zaatakowała obwód leningradzki. Zginęła jedna osoba. Atak drona spowodował pożar w rafinerii KINIEF – drugiej co do wielkości rafinerii w Rosji.
W 2026 r. w związku z ukraińskimi atakami dronów na rosyjskie instalacje naftowe, Rosja doświadczyła kilku fal kryzysów paliwowych.
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