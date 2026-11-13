Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy objęci ochroną mają w 2027 r. płacić za gaz maksymalnie 197,29 zł za MWh – tyle samo co w tym roku. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ministerstwo Energii szacuje, że bez ustawowego limitu rachunki odbiorców mogłyby być wyższe od 77 zł do nawet 1863 zł rocznie.

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Maksymalna cena gazu w 2027 roku

Zgodnie z propozycją sprzedawcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. będą stosować w rozliczeniach z określoną grupą odbiorców końcowych cenę nieprzekraczającą 197,29 zł za MWh. Kwota ta nie uwzględnia podatku VAT ani akcyzy.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, przyjęta stawka odpowiada cenie gazu wynikającej z taryfy sprzedawcy z urzędu, która obowiązuje do końca 2026 r.

Resort energii ocenia, że przedłużenie mechanizmu ochronnego korzystnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych. Ustawowy limit ma ograniczyć przełożenie ewentualnych wzrostów cen rynkowych gazu na wysokość rachunków odbiorców objętych wsparciem.

Z szacunków przedstawionych w ocenie skutków regulacji wynika, że dzięki proponowanym przepisom gospodarstwa domowe zaoszczędzą w ciągu roku od 77 zł do 1863 zł. Najniższa kwota dotyczy osób wykorzystujących gaz wyłącznie do gotowania, natomiast najwyższa – gospodarstw, w których paliwo gazowe służy do ogrzewania.

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Według oceny skutków regulacji wprowadzenie nowych rozwiązań będzie wiązało się z wydatkiem wynoszącym blisko 6,2 mld zł.