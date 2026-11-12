Jak podaje organizacja Urgewald, która wykorzystała dane firmy analitycznej Kpler, od stycznia do października 2026 r. do portów w krajach UE dotarło 177 tankowców z ładunkiem 12,9 mln ton LNG, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak ze względu na znaczny wzrost ceny skroplonego gazu, wartość transakcji była dużo wyższa. Cena LNG wzrastała w tym okresie systematycznie ze względu na wojnę USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz blokadę cieśniny Ormuz.

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„Der Spiegel” zastrzega, że dane dotyczą tylko gazu pochodzącego z projektu Jamał w Arktyce. Jest to jednak obecnie jedyne źródło rosyjskiego gazu eksportowanego do Unii Europejskiej.

Francja, Belgia i Hiszpania na czele

Głównym odbiorcą rosyjskiego gazu skroplonego jest Francja – 42 proc. wszystkich dostaw było skierowanych do tego kraju. Po niecałe 25 proc. odebrały Belgia i Hiszpania, a jedną dziesiątą Holandia.

UE zamierza ostatecznie zakończyć import rosyjskiego gazu. Od początku przyszłego roku dostawy LNG z tego kraju mają być całkowicie zakazane. W związku z blokadą cieśniny Ormuz pojawiły się jednak sugestie, aby przesunąć termin obowiązywania tej decyzji. Taki postulat zgłosił m.in. szef włoskiego koncernu paliwowego Eni. Do zmian jednak najprawdopodobniej nie dojdzie.

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Planowany zakaz „mocno uderzy” w Rosję - ocenia „Der Spiegel”. UE odbierała dotychczas 81 proc. dostaw z Jamału. Transport obsługiwany jest przez specjalne tankowce–lodołamacze, dostarczające ładunek do europejskich portów i szybko powracające do portu macierzystego.

„Der Spiegel” podkreślił, że droga morska do Azji wzdłuż rosyjskiego wybrzeża północnego jest trudna. Od ośmiu lat, każdego roku od listopada do maja, trasą tą przepływa tylko 11 transportów. Dlatego bez dostępu do portów europejskich Rosja będzie mogła eksportować znacznie mniej gazu LNG.

„Utrata rynku europejskiego będzie dla flagowej gałęzi gospodarki Putina w Arktyce katastrofalnym ciosem” - powiedział „Spieglowi” Sebastian Roetters, ekspert ds. sankcji w Urgewald. Jego zdaniem Europa powinna pozostać nieugięta i utrzymać zakaz importu rosyjskiego LNG.