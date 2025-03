Orlen stawia na większe wydobycie i zakupy gazu

Czytaj więcej Surowce i Paliwa Orlen wypłaci rekordową dywidendę i zwiększy wartość inwestycji Na każdą akcję ma przypaść po 6 zł. To efekt wypracowania dobrych wyników. Kluczowy wskaźnik, oczyszczony zysk EBITDA LIFO, wyniósł w ubiegłym roku 43,5 mld zł. W tym czasie na inwestycje przeznaczono 32,4 mld zł. W tym roku ma to być 35,3 mld zł.

Obecnie do najważniejszych projektów grupy związanych z paliwami kopalnymi należą w Polsce: odwierty przeprowadzane na obszarze złoża Przemyśl, zagospodarowanie złóż Lubliniec–Cieszanów, Różańsko oraz kompleksu Borowo, Granówko i Szczepowice. Prowadzone są też poszukiwania złóż węglowodorów, czego przykładem jest ogłoszone odkrycie złoża gazu ziemnego Siedlemin, oraz trwa rozbudowa podziemnego magazynu gazu Wierzchowice. Z kolei w Norwegii kluczowe inwestycje dotyczą m.in. zagospodarowania złóż Fenris, Ørn oraz Yggdrasil. Ich łączne zasoby szacowane są na ponad 100 mln boe, a termin rozpoczęcia eksploatacji to 2027 r.

Orlen kończy z produkcją energii z węgla

Orlen pytany, czy i kiedy zamierza rozpocząć proces odchodzenia od paliw kopalnianych, podaje, że zgodnie ze strategią grupa planuje zakończyć produkcję energii z węgla do 2030 r. Natomiast rezygnacja z węgla w ciepłownictwie nastąpi do 2035 r. Bloki węglowe mają być sukcesywnie zastępowane przez jednostki gazowe i odnawialne źródła, co pozwoli na utrzymanie stabilnych dostaw energii, ograniczenie emisji CO2 i unowocześnienie systemu energetycznego.

Szacunki dotyczące gazu wskazują na wzrost popytu. W Polsce w tym roku zużycie surowca prognozowane jest na 21 mld m sześc., a w 2030 r. na 27 mld m sześc. W kolejnych latach ma się też na tym podwyższonym poziomie utrzymać. Zwiększony popyt będzie efektem oddawania do użytku nowych elektrowni gazowych i konsekwencją realizacji projektów związanych z energetyką jądrową. W odpowiedzi na te wyzwania Orlen realizuje program inwestycyjny, który pozwoli w pełni zaspokoić gazowe potrzeby polskiego rynku.

Orlen nie identyfikuje dziś większych trudności w pozyskiwaniu pieniędzy na finansowanie działalności w biznesie paliw kopalnych. Przekonuje, że na rynku funkcjonuje duża grupa podmiotów, które wspierają jego projekty. W ramach aktualnie posiadanego portfela aktywów związanych z paliwami kopalnymi nie obserwuje też wyzwań wiążących się z ich ubezpieczeniem.