Od wtorku na stacjach zaczną obowiązywać następujące ceny paliw: za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6,58 zł, za Pb98 – 7,27 zł, a za olej napędowy – 8,18 zł. Po ośmiu dniach spadków z rzędu wzrosły ceny benzyny, zdecydowanie wzrosła też cena diesla. Benzyna Pb95 podrożała o 7 groszy na litrze, benzyna Pb98 – o 6 groszy, a cena diesla wzrosła aż o 19 groszy.

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Nowe stawki zostały ustalone w ramach reaktywowanego programu Ceny Paliwa Niżej – rząd podkreślał wcześniej, że uzależnia powrót do programu od podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezydent poinformował o podpisaniu ustawy 1 października, a dzień wcześniej weszły w życie rozporządzenia obniżające podatki wliczane w cenę paliw.

Stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego, maksymalnego pułapu. Ceny maksymalne obowiązują na stacjach w całym kraju.

Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen benzyny z 26 października Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen benzyny z 26 października Pobierz

Maksymalne ceny paliw na 27 października:

benzyna Pb95 – 6,58 zł za 1 dm 3 (6,09 zł netto)

(6,09 zł netto) benzyna Pb98 – 7,27 zł za 1 dm 3 (6,73 zł netto)

(6,73 zł netto) olej napędowy – 8,18 zł za 1 dm3 (7,57 zł netto)

W jaki sposób rząd ustala ceny maksymalne paliw?

2 października rząd uruchomił trzecią odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Tego dnia opublikowane zostały przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany dwukrotnie wcześniej – wiosną po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem i w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.