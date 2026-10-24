Gubernator obwodu omskiego Rosji Witalij Chocenko poinformował w sobotę o intensywnym ataku dronów na kompleks przemysłowy w Omsku – podała agencja Reutera, dodając, że chodzi o ukraińskie bezzałogowce. Omsk leży w odległości ponad 2,8 tys. km od stolicy Ukrainy, Kijowa.

„Siły obrony powietrznej odpierają ataki wrogich dronów; bezzałogowce przeciwnika dotarły do północnego węzła przemysłowego. Na miejscu pracują służby ratunkowe” – napisał szef władz regionu na Telegramie. Dodał, że w całym obwodzie obowiązuje stan podwyższonej gotowości.

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Biuro prasowe Chocenki przekazało, że mieszkańcy powinni liczyć się z zakłóceniami w działaniu mobilnego internetu.

Ukraińskie drony atakują rosyjski przemysł

Reuters podkreślił, że rosyjskie władze nie przekazały, czy atak spowodował jakiekolwiek straty lub zniszczenia. Omsk jest ważnym ośrodkiem przemysłowym południowo-zachodniej Syberii, znajduje się tam m.in. największa w Rosji rafineria ropy naftowej, którą obsługuje spółka Gazprom Neft. 

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Według rosyjskich danych w Omsku przetwarza się ok. 440 tys. baryłek ropy dziennie. Miejscowy kompleks to jeden z ważniejszych zakładów, jeśli chodzi o dostawy paliw na rynek wewnętrzny.

Wcześniej w sobotę ukraińskie media podały, powołując się na rosyjskie kanały monitorujące, że po ataku dronów płonie kombinat petrochemiczny w Togliatti w obwodzie samarskim, w europejskiej części Rosji. Celem ataku były zakłady Togliattikauczuk, które produkują kauczuk syntetyczny, surowce chemiczne oraz dodatki do benzyny. 