Rosyjska ropa może trafić na amerykański rynek na mocy porozumienia zawartego przez Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Trump zdecydował się zawiesić sankcje na olej napędowy z Rosji, by doprowadzić do obniżenia ceny diesla na światowych rynkach, w tym przede wszystkim na stacjach benzynowych w USA, gdzie cena tego paliwa osiąga rekordowy poziom.

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Wysokie ceny paliwa są problemem dla administracji Donalda Trumpa w związku ze zbliżającymi się wyborami połówkowymi (midterms), które odbędą się 3 listopada. Partia Republikańska, polityczne zaplecze Trumpa, walczy w wyborach o zachowanie większości w Kongresie.

Za galon (3,79 litra) diesla trzeba obecnie płacić na stacjach benzynowych w USA ponad 6 dolarów, co jest rekordowo wysoką ceną.

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