Bezpieczeństwo energetyczne w dobie transformacji. Debata na EKG

System energetyczny to sieć powiązanych elementów, z których każdy ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całości. Jednostki wytwórcze, przesył, dystrybucja, magazyny energii wymagają równoległych inwestycji, by odpowiedzieć na wyzwania przyszłości.

Od dłuższego czasu mamy do czynienia z intensywnym rozwojem odnawialnych źródeł energii. Ich udział w systemie rośnie i będzie dalej się zwiększał. To wymaga odpowiedzialnego podejścia w planowaniu przyszłego miksu energetycznego. Źródła oparte na wietrze czy słońcu są niestabilne, uzależnione od pogody. Tymczasem system musi pracować nieprzerwanie. W sytuacji gdy elektrowni słonecznych czy wiatrowych przybywa, a jednocześnie spada liczba bloków węglowych, które są zamykane ze względu na działania dekarbonizacyjne, konieczne jest utrzymanie systemu w taki sposób, by nie zachwiać bezpieczeństwem energetycznym kraju.

Polska jest w specyficznej sytuacji. Przez dekady, ze względu na zaszłości historyczne, uzależniona była od węgla, który jeszcze dziś odpowiada za prawie 60 proc. miksu. Rolę krajowego stabilizatora systemu przejmować będzie gaz, który zyskał miano paliwa przejściowego transformacji. Ale myśląc o bezpiecznej przyszłości, należy planować kolejne ważne inwestycje. Część już się toczy – trwa budowa morskich wiatraków na Bałtyku. Pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych popłynie już w 2026 r. Konieczne są jednak dalsze działania, w tym budowa atomu i intensywny rozwój magazynów energii, które pozwolą kumulować nadmiar prądu wytwarzany w momentach szczytu produkcyjnego. Niezależnie od tego konieczne są inwestycje w sieć – zarówno przesyłową, jak i dystrybucyjną. Generacja w źródłach rozproszonych, zmiana kierunku przepływów prądu – wszystko to wymaga budowy nowych połączeń i modernizacji już istniejących.

O bilansowaniu systemu, o ryzyku deficytu mocy, o odporności systemu i aspektach technicznych, a także o rynku mocy w nowej odsłonie rozmawiać będą podczas debaty „Energetyka: inwestycje i bezpieczeństwo” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego: członek zarządu Enei Dalida Gepfert, wiceprezes PGE Maciej Górski, prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, wiceprezes Transition Technologies-Systems Ewa Kwapis, prezes PSE Grzegorz Onichimowski, Jarosław Wajer z EY oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

debata „Energetyka: inwestycje i bezpieczeństwo”, czwartek 24 kwietnia, godz. 9.30–11.00, sala wielofunkcyjna 1