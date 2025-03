Żyjemy w czasach… naturalną koleją rzeczy powinno teraz paść słowo „ciekawych”, ale te – z gospodarczego punktu widzenia – trwają przecież nieprzerwanie od 1989 r. Teraz, jak nigdy wcześniej, żyjemy w czasach transformacji energetycznej. Procesu, od którego efektów zależy przyszłość polskiej gospodarki, ba – nawet przetrwanie polskich firm, które dziś mierzą się z regulacjami, konkurencją spoza UE, zmianami technologicznymi i koniecznością inwestowania. To kluczowe chwile które określą czy utrzymamy się w globalnej rywalizacji, czy będziemy nadal kontynuować trwający już ponad trzy dekady wzrost gospodarczy, który – jeśli nie zostanie powstrzymany – może wprowadzić nas do klubu najbogatszych. Od tego w jaki sposób i co równie ważne, w jakim tempie zostanie przeprowadzona transformacja energetyczna w Polsce zależy także los tysięcy małych i średnich firm, ich pracowników oraz zasobność naszych portefli, bo przecież któż nie marzy dziś o tańszej energii. I w dodatku czystej, bo przecież kryzys klimatyczny sam z siebie nie przestanie zagrażać naszej przyszłości. Dołożenie wszelkich starań, by uratować Ziemię jesteśmy przecież winni także najmłodszemu pokoleniu.

Najbliższych 10 – 15 lat to czas ostatniej szansy. Wielu uczestników życia politycznego, gospodarczego i biznesowego zdaje sobie z tego sprawę. Za dobrą monetę przyjmuję bowiem uczynienie z transformacji energetycznej jednego z głównych punktów zarówno biznesowych strategiach, jak i rządowych oraz samorządowych agend. Ale nie zwalnia nas to z czysto dziennikarskiego „pilnowania tematu” – z bycia z jednej strony recenzentem zachodzących procesów, a z drugiej miejscem debaty i wymiany doświadczeń.

„Rzeczpospolita” inicjuje Panel Transformacji Energetycznej. Przestrzeń spotkań, dyskusji, analiz i raportów związanych z tym najważniejszym wyzwaniem dla polskiej gospodarki w najbliższych latach. Po pierwsze, będziemy mierzyć postępy tego procesu. Po drugie, będziemy dyskutować o kierunku w jakim zmierza cały proces, o zyskach i kosztach transformacji, o tym jak ją finansować i jakie stawia przed nami wyzwania oraz z jakimi problemami w związku z tym musimy się uporać. I wreszcie po trzecie, będziemy regularnie zasiadać przy okrągłym stole, aby w gronie kluczowych przedstawicieli administracji rządowej, szefów firm, zarówno prywatnych, jak i tych z udziałem Skarbu Państwa, liderów sektora bankowego i energetycznego rozmawiać o naszej przyszłości. To w jaki sposób przeprowadzimy transformację energetyczną w Polsce będzie bowiem miało na nią ogromy wpływ.

Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej