Globalna wartość transakcji zrealizowanych w sektorze energii i surowców przekroczyła w 2024 r. 400 mld dolarów. To najwyższy wynik od trzech lat – wynika z najnowszego raportu Bain & Company.

– W 2024 roku sektor naftowo-gazowy doświadczył fali konsolidacji, obejmującej ponad dziesięć dużych transakcji i liczne przejęcia średniej wielkości. Aż 86 proc. strategicznych transakcji M&A o wartości przekraczającej 1 miliard USD dotyczyło przejęć na dużą skalę, mających na celu umocnienie pozycji rynkowych liderów – komentuje Alessandro Cadei, partner i szef działu energii i zasobów naturalnych w regionie EMEA w Bain & Company.

Zwraca też uwagę na sektor chemiczny, który przeszedł istotną restrukturyzację. Wiele firm zdecydowało się na sprzedaż aktywów, koncentrując się na bardziej rentownych obszarach działalności.

Na polskim rynku wzmożonej aktywności transakcji w energetyce i surowcach na razie nie widać. Wręcz przeciwnie. W zeszłym roku wartość transakcji zmniejszyła się aż o 80 proc., a ich liczba o 30 proc. Ale to nie znaczy, że w branży dzieje się niewiele.

Daleka droga do transformacji

Firmy, które zdecydowały się na inwestycje, koncentrowały się na projektach wspierających transformację energetyczną. Ich działania obejmowały rozwój farm fotowoltaicznych i wiatrowych, modernizację infrastruktury energetycznej oraz inwestycje w technologie magazynowania energii. Równocześnie firmy te rozwijają energetykę gazową i wodorową.

Droga do transformacji energetycznej w Polsce jest jeszcze daleka. Wymaga nie tylko zwrotu w kierunku OZE, ale również mocniejszego postawienia na nowe technologie.

Bain & Company podkreśla, że rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i automatyzacji nie tylko usprawniają procesy decyzyjne i operacyjne, ale także pozwalają na dokładniejsze prognozowanie zapotrzebowania, optymalizację sieci energetycznych i lepsze zarządzanie odnawialnymi źródłami energii.

Wzrost w dłuższej perspektywie

W dłuższej perspektywie można spodziewać się wzrostu liczby fuzji i przejęć w polskiej energetyce i surowcach. Również w branży chemicznej. Ta ostatnia obecnie przeżywa trudny czas. W marże firm biją wysokie ceny energii i rosnąca konkurencja niskokosztowych graczy spoza Unii Europejskiej.

– W odpowiedzi firmy chemiczne koncentrują się na poprawie efektywności i inwestycjach w innowacje. Polski sektor chemiczny z rosnącą pewnością realizuje transakcje fuzji i przejęć poza Europą Środkowo-Wschodnią, w tym w Stanach Zjednoczonych. Trend ten będzie się nasilał w nadchodzących latach – uważa Marcin Szczuka, partner w Bain & Company w Polsce.

Łączna wartość transakcji na świecie w 2024 r. stanowiła niespełna 3,2 proc. globalnego PKB. To prawie tyle samo co w 2023 r., ale znacząco mniej niż w latach poprzednich. Średnio w ostatniej dekadzie było to 4,7 proc. Najwyższą aktywność odnotowano w 2021 r. (ponad 6 proc. PKB).