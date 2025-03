W ramach projektu REPowerEU – Zielona Transformacja Energetyczna dla Samorządów Lokalnych (zielona-transformacja.org) przygotowano cykl sześciu webinariów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego rozważających wdrożenie projektów energetyki odnawialnej.

W piątym z serii webinarów pt. „Zasadność ekonomiczna i techniczna inwestycji samorządów w OZE” prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz oraz prof. Jarosław Zuwała omawiają m.in. zasadności inwestycji w OZE. Kwestia ta budzi coraz mniej wątpliwości natury ekonomicznej. Obecnie praktycznie wszystkie projekty OZE są opłacalne i efektywniejsze ekonomicznie w porównaniu do źródeł energii z paliw kopalnych. Biorąc pod uwagę fakt, że przewaga energii odnawialnej w obszarach środowiskowym i społecznym nie podlega wątpliwości, OZE stanowią racjonalny wybór zapewnienia energii wspólnocie samorządowej. Nie oznacza to jednak, że w każdych warunkach każdy rodzaj OZE się sprawdzi. W związku z tym webinar omawia w jaki sposób analiza zasadności może wykazać jakie kwestie i w jaki sposób należy wziąć pod uwagę rozważając pozyskanie energii z OZE, a także co z tych informacji wynika dla praktycznego wdrożenia projektu, uwzględniając również aspekty techniczne.

Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z nagraniem webinaru i skorzystania z wiedzy i narzędzi dostępnych na stronie internetowej zielona-transformacja.org.

