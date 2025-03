SoDA (Organizacja Pracodawców Usług IT) zaprasza do udziału w wyjątkowym wydarzeniu branżowym – SoDA Conference 2025, które odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2025 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Orientarium w Łodzi, części łódzkiego ZOO. To dwudniowa konferencja, która stanie się kluczowym punktem na mapie wydarzeń dla kadry zarządzającej i menedżerskiej polskich firm IT.