Orlen podał wyniki finansowe za trzeci kwartał. Ile kosztowały firmę niższe ceny na stajach?

Prognozy cen ropy, gazu i prądu

Orlen przewiduje, że w 2023 r. cena ropy Brent spadnie do poziomu ok. 80 USD/bbl."Obecnie obserwujemy zwiększoną zmienność notowań surowca ze względu na ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, co mogłoby doprowadzić do przejściowego wzrostu cen ponad 90 USD/bbl" - czytamy. Orlen podał w prezentacji, że w IV kwartale 2023 roku średnia cena ropy Brent rośnie do 92 USD/bbl z 87 USD/bbl kwartał wcześniej. Dyferencjał wynosi -1,6 USD/bbl wobec -1,0 w III kw.

Oczekiwany jest spadek cen gazu rok do roku do poziomu ok. 200 zł/MWh. Jak podał Orlen, skokowo wzrósł wolumen importu LNG do Europy, przez co europejski rynek gazu stał się w większym stopniu rynkiem globalnym i jest obecnie bardziej uzależniony od zachowania się czynników zewnętrznych, w tym m.in. pogodowych. Firma spodziewa się też spadku cen energii elektrycznej w tym roku do poziomu ok. 500 zł/MWh.