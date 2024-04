To wyniki audytu, do którego dotarł reporter "Czarno na białym" TVN24. Jak informuje dziennikarz stacji, przez ponad półtora roku władze Enei próbowały ukryć sprawę i nie zawiadamiały prokuratury, ani nie oddawały sprawy do międzynarodowego arbitrażu.

To wyniki audytu, do którego dotarł reporter "Czarno na białym" TVN24.

Dubajski kontrakt Enei

Chodzi o kontrakt pomiędzy spółką Enea Elektrownia Połaniec (EEP), a spółką Arkan Impex General Trading LLC z Dubaju, który został podpisany 27 stycznia 2022 r. Jak donosi TVN24, w ramach do Połańca miało trafić 170 tys. ton biomasy. Kwota to ponad 33,3 mln dol. oraz ponad 894 tys. euro.

Zapytaliśmy o stanowisko Enea i spółka w odpowiedzi na nasze pytania przekazała, że zarząd Enei Trading 12 marca 2024 r. złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie dotyczącej okoliczności podpisania w 2022 r. umowy z firmą Arkan. – Jednocześnie Enea prowadzi działania ukierunkowane na zrealizowanie kontraktu – zapewnia spółka.