W raporcie KNF czytamy, że wszczęte 23 czerwca 2023 r. postępowanie wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej nie wykazało naruszeń art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR tj. złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych. Wykazało zaś, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c rozporządzenia MAR tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami giełdowymi 6 i 24 kwietnia. Oba dotyczyły procesu restrukturyzacji zobowiązań spółki.

"W ramach innych czynności nadzorczych sprawdzono prawidłowość wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej" – czytamy w raporcie.

Przypomnijmy, że początku lipca UKNF poinformował, że czynności nadzorcze przeprowadzone przez Urząd nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin, notowanymi na GPW. UKNF prowadził dalej czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania i wykorzystania informacji poufnej.

UKNF podawał, że analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki w okresie od 1 do 22 czerwca 2023 r. w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku. KNF zdecydowała wówczas o niewystępowaniu do GPW z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami spółki. W czerwcu wartość spółki wzrosła po raportach firmy o blisko 1000 proc. To stało się impulsem do kontroli KNF.