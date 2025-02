Taktyki negocjacyjne. Wyjaśniamy jak przedsiębiorcy mogą obniżyć rachunki za prąd

Część mniejszych i średnich firm w Polsce uśpiona mrożeniem cen energii w Polsce obudziła się w tym roku albo z kontraktami, które zawierali oni przed mrożeniem cen energii lub w sytuacji, kiedy poprzednie kontrakty przestały obowiązywać. Małe firmy, jak piekarnie, restauracje, drobne sklepy muszą od tego roku zapłacić stawki z umów, które obowiązywały przed mrożeniem cen energii lub jeśli te kontrakty już wygasły, powpadały one w sztywne, nieelastyczne cenniki dużych firm sprzedawców.

Propozycje rzecznika przedsiębiorców

I tak, zamiast stawki 693 zł za MWh, jakie firmy płaciły w efekcie mrożenia dla nich cen prądu, teraz te ceny są w granicach 1000 zł za MWh lub nawet wyższe. Rekordzistką jest tutaj poznańska Enea, gdzie cenniki dla MSP wynosiły ponad 2 tys. zł za MWh, ale i ta firma już od marca zrewiduje ten cennik do granicy ok 1000 zł. to nadal jednak zbyt wysoka cena skoro na giełdzie kontrakty terminowe oscylują w graniach 450 zł za MWh. Przewagą biznesu – w przeciwieństwie do gospodarstw domowych – jest możliwość negocjacji takich umów po dwuletnim okresie mrożenie mogą zwalić z nóg. – Skala podwyżek jest zróżnicowana w zależności od sprzedawcy i taryfy, jednak w wielu przypadkach przedsiębiorcy zgłaszają wzrosty sięgające kilkudziesięciu procent – mówi Agnieszka Majewska rzeczniczka Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Nasza rozmówczyni ma zresztą szereg innych pomysłów, aby skutki podwyżek cen energii zminimalizować dla tego sektora polskiej gospodarki. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wzrostu cen energii, potrzebne jest wdrożenie – zdaniem Majewskiej działań wspierających MŚP jak utrzymanie i rozszerzenie programów osłonowych, takich jak dopłaty do energii lub ulgi podatkowe. Na to się jednak nie zanosi bo rząd nie chce dalej mrozić tych cen. Po pierwsze, nie ma na to pieniędzy w budżecie, a po drugie resort klimatu i środowiska uważa, że ceny na tyle spadły na giełdzie, że można powrócić do gry rynkowej. Rzeczniczka proponuje także wspieranie przedsiębiorstw w inwestycjach w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną poprzez dotacje i ułatwienia kredytowe. Proponuje ona także prowadzenie szerokich kampanii informacyjnych, aby przedsiębiorcy mogli świadomie korzystać z dostępnych form wsparcia.

Taktyki negocjacyjne

Jeśli firmy jednak wpadły już w wysokie ceny energii, które od stycznia spędzają im sen z powiek nie powinni załamywać rąk. Eksperci, ale i sami sprzedawcy zachęcają do aktywnej postawy na rynku energii, gdzie wciąż można wybierać między konkurencyjnymi ofertami zakupu energii. Oczywiście oferty rynkowe dla nich przewyższają cenę 693 zł za 1 MWh, ale przestrzeń do uzyskania niższej ceny istnieje, choć pod warunkiem, że firmy będą aktywnie działać na rynku, szukać tańszych ofert oraz negocjować ze sprzedawcami. –Zakończenie okresu mrożenia cen energii przy jednoczesnym spadku cen na giełdzie otwiera przestrzeń do walki o klienta i w efekcie uzyskania niższych cen dla MŚP nawet od tegorocznej ceny na poziomie 693 zł za MWh – mówi Mariusz Bednarski, dyrektor biura rynków energii w PySENSE.